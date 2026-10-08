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Общество

87 пьяных водителей стала виновниками ДТП в Псковской области

8 октября 2026 года, 15:58

За девять месяцев в Псковской области зарегистрировали 87 дорожных аварий, произошедших по вине пьяных водителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

87 пьяных водителей стала виновниками ДТП в Псковской области

Фото: pxhere.com

По информации ведомства, в этих происшествиях травмы получили 122 человека, а 19 погибли. 53 аварии случились в городах и других населённых пунктах, оставшиеся 34 — на загородных трассах. Жертвами там стали соответственно 7 и 12 человек.

Преобладающее большинство нарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения – таких случаев насчитали 62. Ещё 9 аварий произошли с участием водителей под действием наркотиков, а 16 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.

За отчётный период возбудили 1189 административных дел за управление транспортом с признаками опьянения. Помимо этого, завели 172 уголовных дела за повторное вождение в нетрезвом виде.

В Госавтоинспекции напомнили, что пьяное вождение относится к самым опасным нарушениям Правил дорожного движения и нередко заканчивается трагедией. 

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