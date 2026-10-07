Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Пскове водопровод изношен на 40%, канализация – на 52%

7 октября 2026 года, 16:18

Заместитель директора по производству «Горводоканала» Олег Панкевич в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» озвучил состояние городских сетей. Водопровод изношен примерно на 40%, канализация — на 50–52%.

В Пскове водопровод изношен на 40%, канализация – на 52%

Фото: pxhere.com

«По воде мы сегодня констатируем где-то 40% износа труб, которые требуют замены, по канализации — немного больше 50–52%. Такие хорошие середнячки по России. Нет критической ситуации, как у многих, где звучит и более 80–90%», — отметил он.

Специалист также привёл данные о протяжённости коммуникаций предприятия: 395 км сетей водоснабжения, 368 км канализации и 109–110 км ливневки.

Отдельно Олег Панкевич рассказал о сроках службы труб: стальная выдерживает 30 лет, чугунная — от 50 лет, полиэтиленовая — от 50 до 100 лет. Для диагностики «Горводоканал» применяет три комплекса телеинспекции, которые позволяют осматривать трубы диаметром до 600 мм на дистанции до 120 метров. Очередная полная инвентаризация сетей намечена на следующий год.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе