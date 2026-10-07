В Пскове водопровод изношен на 40%, канализация – на 52%

Заместитель директора по производству «Горводоканала» Олег Панкевич в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» озвучил состояние городских сетей. Водопровод изношен примерно на 40%, канализация — на 50–52%.

«По воде мы сегодня констатируем где-то 40% износа труб, которые требуют замены, по канализации — немного больше 50–52%. Такие хорошие середнячки по России. Нет критической ситуации, как у многих, где звучит и более 80–90%», — отметил он.

Специалист также привёл данные о протяжённости коммуникаций предприятия: 395 км сетей водоснабжения, 368 км канализации и 109–110 км ливневки.

Отдельно Олег Панкевич рассказал о сроках службы труб: стальная выдерживает 30 лет, чугунная — от 50 лет, полиэтиленовая — от 50 до 100 лет. Для диагностики «Горводоканал» применяет три комплекса телеинспекции, которые позволяют осматривать трубы диаметром до 600 мм на дистанции до 120 метров. Очередная полная инвентаризация сетей намечена на следующий год.