Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

За неделю клещи укусили 34 жителей Псковской области

8 октября 2026 года, 17:22

С начала сезона в медучреждения Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 2394 человека. Только за период с 28 сентября по 4 октября к врачам пришли 34 пострадавших. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

За неделю клещи укусили 34 жителей Псковской области

Фото: pxhere.com

Лидером по числу случаев присасывания стал Псков — 524 обращения. В Великих Луках зафиксировали 412 случаев, в Псковском муниципальном округе — 154, в Невельском — 151, в Опочецком — 150.

Чаще всего клещи нападали на людей на приусадебных участках в сельской местности, в дачных товариществах и в лесу.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций региона с начала сезона проверили 2913 клещей. Из них 2347 сняли с пострадавших, а 566 собрали из объектов окружающей среды.

Заражённость клещей инфекциями распределилась так: клещевой вирусный энцефалит — 0,09%, иксодовый клещевой боррелиоз — 28,59%, моноцитарный эрлихиоз — 2%, гранулоцитарный анаплазмоз — 1,87%. Медики диагностировали два случая клещевого вирусного энцефалита и 24 случая иксодового боррелиоза, причём у шести детей.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе