За неделю клещи укусили 34 жителей Псковской области

С начала сезона в медучреждения Псковской области по поводу присасывания клещей обратились 2394 человека. Только за период с 28 сентября по 4 октября к врачам пришли 34 пострадавших. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Лидером по числу случаев присасывания стал Псков — 524 обращения. В Великих Луках зафиксировали 412 случаев, в Псковском муниципальном округе — 154, в Невельском — 151, в Опочецком — 150.

Чаще всего клещи нападали на людей на приусадебных участках в сельской местности, в дачных товариществах и в лесу.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии и медицинских организаций региона с начала сезона проверили 2913 клещей. Из них 2347 сняли с пострадавших, а 566 собрали из объектов окружающей среды.

Заражённость клещей инфекциями распределилась так: клещевой вирусный энцефалит — 0,09%, иксодовый клещевой боррелиоз — 28,59%, моноцитарный эрлихиоз — 2%, гранулоцитарный анаплазмоз — 1,87%. Медики диагностировали два случая клещевого вирусного энцефалита и 24 случая иксодового боррелиоза, причём у шести детей.