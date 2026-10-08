Учёный ПсковГУ стал экспертом всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Руководитель Передовой инженерной школы Псковского государственного университета Михаил Донченко стал одним из главных экспертов всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Он возглавил экспертную комиссию в номинации среди операторов станков с программным управлением. Для Михаила Донченко это не первое подобное приглашение: ранее он оценивал региональные этапы, а теперь его опыт оказался востребован на федеральном финале. Соревнования принимала Тула, и в них участвовали сильнейшие операторы из 16 регионов.

Задача перед конкурсантами стояла непростая: получив заготовку и чертёж, за четыре часа разобраться в оборудовании, внести данные в программу станка и изготовить деталь. Михаил Донченко вместе с коллегами-экспертами оценивал точность настройки, корректность ввода данных в управляющую программу и качество готового изделия.

Как подчеркнули в пресс-службе, приглашение на роль главного эксперта федерального уровня говорит о высокой компетентности учёных и сотрудников ПсковГУ в станкостроении и подготовке инженерных кадров. Их мнение учитывается в реальной промышленности при определении лучших в профессии.