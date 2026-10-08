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Общество

Учёный ПсковГУ стал экспертом всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

8 октября 2026 года, 12:51

Руководитель Передовой инженерной школы Псковского государственного университета Михаил Донченко стал одним из главных экспертов всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Учёный ПсковГУ стал экспертом всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Он возглавил экспертную комиссию в номинации среди операторов станков с программным управлением. Для Михаила Донченко это не первое подобное приглашение: ранее он оценивал региональные этапы, а теперь его опыт оказался востребован на федеральном финале. Соревнования принимала Тула, и в них участвовали сильнейшие операторы из 16 регионов.

Задача перед конкурсантами стояла непростая: получив заготовку и чертёж, за четыре часа разобраться в оборудовании, внести данные в программу станка и изготовить деталь. Михаил Донченко вместе с коллегами-экспертами оценивал точность настройки, корректность ввода данных в управляющую программу и качество готового изделия.

Как подчеркнули в пресс-службе, приглашение на роль главного эксперта федерального уровня говорит о высокой компетентности учёных и сотрудников ПсковГУ в станкостроении и подготовке инженерных кадров. Их мнение учитывается в реальной промышленности при определении лучших в профессии.

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