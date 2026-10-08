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Общество

Псковские таможенники задержали контрабанду горнолыжного снаряжения на 700 тысяч рублей

8 октября 2026 года, 14:56

Сотрудники Псковской таможни на российско-латвийской границе обнаружили в грузовике спортивный инвентарь, который перевозчик не заявил в сопроводительных документах.

Псковские таможенники задержали контрабанду горнолыжного снаряжения на 700 тысяч рублей

Фото: Псковская таможня

В пункте пропуска Убылинка автомобиль остановили для проверки. В ходе досмотра выяснилось, что помимо заявленных товаров в грузовом отсеке находятся горные лыжи и крепления к ним, причём в документах о них не было ни слова.

«Новый и бывший в употреблении спортинвентарь весом более 160 кг перемещался незаконно. Перевозчик не указал 52 единицы товара. Лыжи и крепления к ним ориентировочной стоимостью более 700 000 рублей изъяты до принятия решения по делу», — рассказал начальник таможенного поста МАПП Убылинка Виктор Быков.

За то, что в таможенный орган подали недостоверные сведения о количестве грузовых мест и наименовании товара при въезде на территорию Евразийского экономического союза, в отношении фирмы-перевозчика возбудили дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.

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