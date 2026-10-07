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Общество

Псковские полицейские помогли довезти мужчину с инсультом до больницы

7 октября 2026 года, 17:30

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Пскову оперативно доставили в больницу мужчину с признаками инсульта. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковские полицейские помогли довезти мужчину с инсультом до больницы

УМВД России по Псковской области

Экипаж дежурил на улице Юбилейной, когда внимание полицейских привлекли два автомобиля в потоке. Их движение показалось стражам порядка беспорядочным, и они решили немедленно остановить машины. Оказалось, что в салоне одного из транспортных средств находится пассажир с явными признаками инсульта. Полицейские мгновенно передали информацию дежурному.

Включив звуковые сигналы и проблесковые маячки, стражи порядка сопроводили автомобиль до приёмного отделения больницы и передали пациента медикам.

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