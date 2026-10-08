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Политика

Стартовал новый сезон отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2026»

8 октября 2026 года, 11:49

1 октября стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2026». Организатором выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России — проект реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Стартовал новый сезон отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2026»

Фото: Андрей Степанов

К участию приглашаются организации любых юридических форм: социально ориентированные НКО, благотворительные фонды, предприниматели, бюджетные учреждения, региональные и муниципальные органы власти, инициативные группы граждан, имеющие площадки для работы со старшим поколением, а также физические лица — граждане РФ.

Заявки принимают на платформе ДОЛГОЛЕТИЕ2026.РФ до 30 ноября по пяти направлениям.

Первое — системы информирования о программах и возможностях для старшего поколения. Сюда относятся региональные, муниципальные и районные практики, главная задача которых — собрать данные обо всех проектах активного долголетия на конкретной территории и рассказать людям «серебряного» возраста и их близким о доступных по месту жительства возможностях.

Второе — системные практики. Это комплексные проекты активного долголетия, заботы и ухода, которые всесторонне поддерживают старшее поколение: от территориальной доступности до системной диагностики здоровья.

Третье — использование региональной и муниципальной инфраструктуры для мероприятий активного долголетия. Речь о практиках, где события организуют совместно с домами культуры, центрами общения, поликлиниками, библиотеками, школами, спортивными комплексами и другими объектами, включая корпоративные.

Четвёртое — практики для мужчин 60+, то есть проекты, направленные на организацию активной жизни мужчин старшего возраста.

Пятое — инновационные практики активного долголетия: проекты, которые решают новую задачу или предлагают необычный, ранее не использовавшийся формат.

Заявки в номинациях «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» смогут бесплатно пройти оценку по дополнительному критерию — «Практика, эффективная для здорового долголетия». Её проведут ведущие гериатры Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, опираясь на объективные медицинские данные и другие обоснования положительного влияния на здоровье участников. Проекты, успешно прошедшие комплексную гериатрическую оценку, получат дополнительный балл и будут отмечены тегом #ЗдоровоеДолголетие в сборнике финалистов.

«Отбору лучших практик активного долголетия — семь лет. Он уже стал ожидаемым событием для организаторов проектов для людей старшего возраста во всех регионах. В этом году мы ждём новые практики, показывающие, как системно в регионах выстроена работа с заботой и поддержкой людей 60+. Надеемся увидеть новые эффективные инструменты информирования о возможностях для старшего поколения. И, конечно, как и всегда, ждём инновационные практики и интересные решения для активной жизни мужчин старшего возраста. Лучшие практики пополнят „библиотеку“, которой смогут пользоваться все регионы, города и сёла», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Проекты ста финалистов опубликуют в сборнике «Активное долголетие — 2026», а их авторы получат информационную и методическую поддержку от организаторов и партнёров конкурса. Победители в номинациях «Практики для мужчин 60+» и «Инновационные практики активного долголетия» дополнительно получат денежный приз в 500 тыс. рублей на развитие проекта. Итоги отбора и церемонию награждения планируют провести в марте 2027 года.

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