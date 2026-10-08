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Общество

Великолукские школьники подготовили посылки для участников СВО

8 октября 2026 года, 16:35

Учащиеся школы № 16 имени генерала армии Юрия Якубова в Великих Луках приняли участие в сборе гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. Инициатором акции выступил городской Совет ветеранов, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Великолукские школьники подготовили посылки для участников СВО

Великолукская правда. Новости

Вместе с родителями ребята собрали для военнослужащих всё необходимое — вещи, сладости и продукты, а также написали письма и смастерили поделки. К доброму делу присоединилась и ученица 11 класса Камилла Соколовская, которая участвует в таких акциях с начала этого года.

«Это хоть и небольшая помощь, но всё равно помощь. Это помогает солдатам не падать духом и понимать, что на родине их ждут, что их ценят», — поделилась школьница.

Кроме того, для ребят организовали встречу с представителями волонтёрских объединений и участниками СВО.

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