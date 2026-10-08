Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский парапланерист претендует на рекорд России после полёта над Эльбрусом

8 октября 2026 года, 16:58

Роман Агер, парапланерист из Псковской области, направил заявку в Книгу рекордов России, чтобы официально зарегистрировать своё достижение по высоте полёта над Кавказом. Об этом он рассказал в программе «Утро на Великой» на «Первом Псковском».

Псковский парапланерист претендует на рекорд России после полёта над Эльбрусом

Фото: Первый Псковский

По информации Псковского агентства информации, покорённая высота составила 6 317 метров. Изначально спортсмен не планировал фиксировать результат.

«По началу не было желания регистрировать рекорд, потому что я всё-таки не за этим туда летел. Но я всё-таки решил, почему бы и нет. Вроде как данные у меня есть, показания приборов тоже, видео снимал. Я послал заявку в Книгу рекордов России. Посмотрим. Получится — хорошо, не получится — ну и ладно», — поделился он.

О том, что установил рекорд, Роман Агер узнал лишь после посадки. «Моей задачей было просто полетать над Эльбрусом, чтобы посмотреть горы Кавказа. После Эльбруса мы поехали на центральный Кавказ, где я побил этот рекорд и забрался ещё выше, на высоту 6317 метров. В обе стороны я видел абсолютно все кавказские горы. Задачей было это», — пояснил парапланерист.

Мыслей о том, всё ли идёт по плану, в воздухе не возникало — подготовка была проведена заранее. «Я любовался просто потрясающими видами и в момент приземления единственная мысль была: „Да, я это сделал и увидел. Это очень красиво и великолепно!“» — признался он, добавив, что на всякий случай держал в уме запасной вариант — вернуться и повторить попытку, когда позволят обстоятельства.

В дальнейших планах Романа Агера — полёты там, где ещё не бывал ни один мотопараплан мира. «Это очень труднодоступное место. Давайте пока оставим это в тайне. Если я это всё-таки сделаю, вы об этом обязательно узнаете», — заключил спортсмен.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе