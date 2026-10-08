Псковский парапланерист претендует на рекорд России после полёта над Эльбрусом

Роман Агер, парапланерист из Псковской области, направил заявку в Книгу рекордов России, чтобы официально зарегистрировать своё достижение по высоте полёта над Кавказом. Об этом он рассказал в программе «Утро на Великой» на «Первом Псковском».

По информации Псковского агентства информации, покорённая высота составила 6 317 метров. Изначально спортсмен не планировал фиксировать результат.

«По началу не было желания регистрировать рекорд, потому что я всё-таки не за этим туда летел. Но я всё-таки решил, почему бы и нет. Вроде как данные у меня есть, показания приборов тоже, видео снимал. Я послал заявку в Книгу рекордов России. Посмотрим. Получится — хорошо, не получится — ну и ладно», — поделился он.

О том, что установил рекорд, Роман Агер узнал лишь после посадки. «Моей задачей было просто полетать над Эльбрусом, чтобы посмотреть горы Кавказа. После Эльбруса мы поехали на центральный Кавказ, где я побил этот рекорд и забрался ещё выше, на высоту 6317 метров. В обе стороны я видел абсолютно все кавказские горы. Задачей было это», — пояснил парапланерист.

Мыслей о том, всё ли идёт по плану, в воздухе не возникало — подготовка была проведена заранее. «Я любовался просто потрясающими видами и в момент приземления единственная мысль была: „Да, я это сделал и увидел. Это очень красиво и великолепно!“» — признался он, добавив, что на всякий случай держал в уме запасной вариант — вернуться и повторить попытку, когда позволят обстоятельства.

В дальнейших планах Романа Агера — полёты там, где ещё не бывал ни один мотопараплан мира. «Это очень труднодоступное место. Давайте пока оставим это в тайне. Если я это всё-таки сделаю, вы об этом обязательно узнаете», — заключил спортсмен.