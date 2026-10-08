Как работает «Пушкинская карта»: правила, суммы и способы оформления

С 2025 года «Пушкинская карта» реализуется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который вошёл в национальный проект «Семья». Это решение закрепило культурное развитие молодёжи в числе государственных приоритетов и подчеркнуло связь между доступом к искусству и благополучием современной семьи.

Что такое «Пушкинская карта»

«Пушкинская карта» — масштабный социальный проект, финансируемый Правительством РФ. Каждый его участник получает карту платёжной системы «Мир» с депозитом, который можно потратить на билеты в музеи, театры, концертные залы, филармонии и кинотеатры по всей России.

Кто может получить «Пушкинскую карту»?

Оформить карту могут граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно — при наличии паспорта и подтверждённой учётной записи на «Госуслугах». Никаких дополнительных справок, документов или пошлин не требуется.

Как оформить «Пушкинскую карту»

Карта бывает виртуальной или физической, причём обе версии равнозначны по функционалу и балансу. Для виртуальной нужно скачать приложение «Госуслуги. Культура» для iOS или Android, авторизоваться через «Госуслуги», сделать селфи для подтверждения личности и выпустить карту. Физическую пластиковую карту заказывают в офисах ВТБ, взяв паспорт, СНИЛС и номер мобильного телефона. Если виртуальная уже оформлена, получать пластик необязательно.

Какие мероприятия можно посетить по «Пушкинской карте»

Сегодня по карте доступны билеты более чем в тысяче театров, музеев, концертных залов и библиотек по всей стране — среди них не только федеральные, но и региональные и частные учреждения. С 2022 года картой можно оплачивать и походы в кино. Полный перечень событий публикуется на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура». Преимущественно это классическое и отечественное искусство, но отбор прошло и немало молодёжных и современных проектов. Каталог постоянно пополняется: с момента запуска программы пользователям стали доступны более 30 тысяч организаций культуры.

Сколько денег на «Пушкинской карте»

Номинал карты в 2026 году — 5 000 рублей, и потратить их можно только на посещение участвующих в программе учреждений. Пополнить баланс самостоятельно нельзя: средства зачисляет государство раз в год, 1 января, а неиспользованный остаток сгорает 31 декабря. С 2022 года 2 000 рублей из этой суммы разрешено направлять на кино — в программе участвуют экранизации русской классики, советская классика и российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино.

Как купить билет

Покупка билета стандартна: выберите событие на сайте организации культуры или билетного сервиса и место в зале, подтвердите заказ и укажите «Пушкинскую карту» как способ оплаты, введя её номер и имя владельца — как при обычной онлайн-оплате банковской картой.

Все билеты по «Пушкинской карте» именные: подарить или передать их другому нельзя, воспользоваться ими может только владелец. Если посетить мероприятие не удастся, деньги можно вернуть, обратившись к билетному оператору или в организацию, где была совершена покупка. Возврат оформляется в личном кабинете или через службу поддержки.