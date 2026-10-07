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Общество

Нарядчик из Дно оштрафован на 120 тысяч рублей за взятки по 500 рублей

7 октября 2026 года, 16:35

Дновский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о мелком взяточничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Нарядчик из Дно оштрафован на 120 тысяч рублей за взятки по 500 рублей

Фото: Валерия Лагуткина

Согласно материалам дела, осуждённый работал нарядчиком локомотивных бригад: он отвечал за выход машинистов и их помощников на смены, следил за режимом труда и отдыха, а также вёл учёт рабочего времени. На протяжении прошлого года машинисты тепловозов переводили ему на банковскую карту от 500 до 1000 рублей. За эти деньги нарядчик позволял увеличивать рабочие часы, отправляя машинистов в поездку в составе локомотивной бригады.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Его признали виновным в 17 эпизодах по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), а также в преступлении по части 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

При назначении наказания суд учёл обстоятельства содеянного, характер и степень общественной опасности, а также данные о личности подсудимого. В итоге мужчине назначили штраф в 120 тысяч рублей и на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в том числе с планированием работы локомотивных бригад на железнодорожном транспорте.

Два мобильных телефона осуждённого, использовавшихся при совершении преступлений, конфискованы в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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