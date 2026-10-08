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Общество

В Псковской области адаптационный курс прошли почти 1300 иностранцев

8 октября 2026 года, 14:28

Работа по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, трудящихся в Псковской области, продолжается. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного министерства труда и занятости.

В Псковской области адаптационный курс прошли почти 1300 иностранцев

Фото: pxhere.com

За девять месяцев обучение прошли 63 работодателя и 1290 иностранных работников из разных муниципалитетов. Сотрудники службы занятости вместе с территориальными подразделениями УВМ УМВД России по Псковской области организовали 30 мероприятий и совершили 28 выездов к работодателям.

Во время этих встреч иностранцам раздали памятки и буклеты о правилах и нормах поведения в обществе, а также объяснили, какая ответственность предусмотрена за нарушение российского законодательства. Кроме того, среди работников провели анкетирование — так специалисты выясняют, с какими сложностями они сталкиваются при адаптации в коллективе.

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