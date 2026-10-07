Нагрудный знак «За заслуги перед округом» впервые вручили в Невеле

Торжественная церемония награждения Невельского муниципального округа состоялась в районном Доме культуры. О событии рассказал глава муниципалитета Олег Майоров на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что в этот день впервые за всю историю округа был вручён нагрудный знак «За заслуги перед Невельским муниципальным округом». Обладателем награды стал Владимир Пузыня – по словам Олега Майорова, знак стал официальным признанием его авторитета и профессионализма.

Помимо этого, на доску почёта занесли двенадцать жителей Невеля. В их числе педагоги, медицинские работники, труженики сельского хозяйства и культуры, а также предприниматели. Как подчеркнул глава района, это люди самых разных профессий, которых объединяет искренняя любовь к родному краю.

В почётный список вошли Лариса Шерстабоева, Нина Сотникова, Геннадий Синицкий, Андрей Окунович, Татьяна Николаева, Иван Малахов, Ольга Кобзева, Екатерина Ещенко, Любовь Ефименко, Нина Глушанова, Галина Волкова и Татьяна Владимирова.

Олег Майоров поздравил награждённых, пожелав им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых профессиональных достижений. Он также отметил, что их преданность своему делу должна послужить примером для молодого поколения.