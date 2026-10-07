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Общество

Мост через реку Синяя в Красногородском округе обновят по нацпроекту

7 октября 2026 года, 17:13

Мост через реку Синяя в Красногородском районе приводят в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «АиФ-Псков» рассказали в пресс-службе областного министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Мост через реку Синяя в Красногородском округе обновят по нацпроекту

Министерство транспорта и дорожного хозяйства ПСковской области

Капитальный ремонт переправы, расположенной на 27-м километре трассы Красногородск — Мозули, уже идёт полным ходом. Чтобы не останавливать движение, подрядчик сначала построил рядом временный мост, а старое сооружение разобрал. Теперь рабочие заняты забивкой свай под основание новой конструкции.

Как уточнили в министерстве, проект предусматривает укладку дорожной одежды на подходах, отвод воды с проезжей части, монтаж барьерных и перильных ограждений, а также установку наружного освещения и пешеходных тротуаров.

На ремонт объекта из федеральной казны выделили 360 млн рублей. Подрядчику предстоит завершить все работы к августу 2027 года.

«Обновлённый мост обеспечит надёжную и безопасную транспортную связь для жителей Красногородского района», — резюмировали в профильном министерстве.

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