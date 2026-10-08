Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Пскович попал под суд из-за драки на парковке

8 октября 2026 года, 10:56

Житель Пскова предстал перед судом из-за драки, сообщили «Псковской правде» в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Пскович попал под суд из-за драки на парковке

Фото: pxhere.com

Осенью 2025 года мужчина находился возле дома № 12 на улице Льва Толстого в Пскове. Он увидел, что водитель припарковал машину, перекрыв проезд на парковку.

Возмущенный этим, мужчина зашёл в магазин, где был водитель. Он грубо потребовал перепарковать машину, после чего схватил потерпевшего за воротник куртки и вытащил на улицу, где избил руками и ногами.

Пскович полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принёс извинения потерпевшему, а также загладил перед ним вред.

Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Его приговорили к 240 часов обязательных работ.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе