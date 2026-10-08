Пскович попал под суд из-за драки на парковке

Осенью 2025 года мужчина находился возле дома № 12 на улице Льва Толстого в Пскове. Он увидел, что водитель припарковал машину, перекрыв проезд на парковку.

Возмущенный этим, мужчина зашёл в магазин, где был водитель. Он грубо потребовал перепарковать машину, после чего схватил потерпевшего за воротник куртки и вытащил на улицу, где избил руками и ногами.

Пскович полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принёс извинения потерпевшему, а также загладил перед ним вред.

Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступления по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Его приговорили к 240 часов обязательных работ.