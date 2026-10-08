Виновник смертельного ДТП полностью выплатил семье погибшего 1,65 млн рублей

Судебные приставы добились полной выплаты компенсации родным мужчины, погибшего в аварии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

ДТП произошло в Пскове: водитель Audi A8 проехал перекрёсток на красный сигнал со скоростью около 125 километров в час и насмерть сбил автомобилиста, который двигался на зелёный свет за рулём Volkswagen Golf.

Суд учёл полное признание вины и раскаяние подсудимого, однако принял во внимание его неоднократные прошлые нарушения Правил дорожного движения и риск того, что, будучи иностранцем, он может скрыться за границей. Прямо в зале суда меру пресечения изменили на заключение под стражу. Наказание — два с половиной года колонии-поселения и лишение прав на такой же срок.

Родные погибшего подали иск о компенсации морального вреда. Судья удовлетворил его частично: мать должна была получить 1,25 млн рублей, а две сестры — по миллиону рублей (с зачётом сумм, перечисленных осуждённым ранее).

В отделение судебных приставов Печорского и Палкинского районов поступили три исполнительных документа на общую сумму 1 млн 650 тысяч рублей. 21-летний житель Печор в срок долг не вернул, поэтому с него дополнительно взыскали исполнительский сбор — 198 тысяч рублей по каждому производству.

Находясь в колонии, осуждённый устроился на местное производство. Чтобы быстрее рассчитаться с потерпевшими, он сам подал заявление об удержании части зарплаты в счёт долга. Регулярные отчисления позволили полностью погасить задолженность.