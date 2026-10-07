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Общество

Псковские коммунальщики нашли свыше 200 км неучтенной ливневки

7 октября 2026 года, 17:05

В Пскове в ходе обследования ливневой канализации обнаружено больше 200 километров сетей, которые ранее не числились ни на чьём балансе. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказал заместитель директора по производству «Горводоканала» Олег Панкевич.

Псковские коммунальщики нашли свыше 200 км неучтенной ливневки

Фото: Екатерина Иванова

По его словам, предприятию передали 109–110 километров ливневых коммуникаций, однако после проверки их количество выросло до 310 километров. «Больше 200 километров, о которых вряд ли кто-то вообще знал», — признался специалист.

Состояние этих внезапно обнаруженных сетей Панкевич назвал удручающим: их разрушили корни деревьев, местами они попросту заросли. Инвестиционной программы по ливневой канализации у «Горводоканала» пока нет — всё зависит от того, когда администрация утвердит схемы водоотведения. Лишь после этого можно будет говорить о появлении программы, к примеру, на 2027–2030 годы.

Наиболее проблемными участками гость эфира назвал пересечение Юбилейной и Маргелова, район суда на Петровской, улицы Конную и Петровскую, а также территории у автоколонны и на Рокоссовского.

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