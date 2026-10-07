Псковские коммунальщики нашли свыше 200 км неучтенной ливневки

В Пскове в ходе обследования ливневой канализации обнаружено больше 200 километров сетей, которые ранее не числились ни на чьём балансе. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказал заместитель директора по производству «Горводоканала» Олег Панкевич.

По его словам, предприятию передали 109–110 километров ливневых коммуникаций, однако после проверки их количество выросло до 310 километров. «Больше 200 километров, о которых вряд ли кто-то вообще знал», — признался специалист.

Состояние этих внезапно обнаруженных сетей Панкевич назвал удручающим: их разрушили корни деревьев, местами они попросту заросли. Инвестиционной программы по ливневой канализации у «Горводоканала» пока нет — всё зависит от того, когда администрация утвердит схемы водоотведения. Лишь после этого можно будет говорить о появлении программы, к примеру, на 2027–2030 годы.

Наиболее проблемными участками гость эфира назвал пересечение Юбилейной и Маргелова, район суда на Петровской, улицы Конную и Петровскую, а также территории у автоколонны и на Рокоссовского.