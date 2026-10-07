Окаменевший пень из Плюсского района может рассказать о ледниковом периоде

Псковский музей-заповедник принял на хранение окаменелый пень, обнаруженный в деревне Ляды Плюсского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения.

Предварительно возраст находки оценивают примерно в 250 миллионов лет. Камень нашла местная жительница. Сейчас он находится на карантине: сотрудники музея очистят его от мусора и биологических загрязнений, а для экспертизы планируют пригласить геологов. Если их выводы подтвердят природу и возраст окаменелости, она войдёт в музейную экспозицию.

«Если подтвердится, что это действительно окаменелая древесина возрастом порядка 250–300 миллионов лет, то сама находка очень хорошо вписывается в историю природного формирования Псковского края. Скорее всего, этот древний фрагмент оказался здесь не там, где сформировался: его мог принести движущийся ледник во время последнего оледенения, несколько тысяч лет назад, с территории Карелии, Ленинградской области или Финляндии», — пояснила ведущий специалист сектора экспозиционно-выставочных проектов научно-экспозиционной службы музея Розалия Подгорная.

В учреждении подчеркнули, что ценность пня не только в самом образце древней древесины. Он служит наглядным свидетельством работы ледника, который переносил на огромные расстояния породы и органические остатки, появившиеся задолго до человека. В исторической экспозиции находку планируют показать в разделе о ледниковом периоде — как «гостя из очень далёкого прошлого», принесённого ледником на Псковскую землю.

Как нашли древний пень и когда его смогут увидеть посетители – в материале.