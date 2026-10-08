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Общество

В Великих Луках пройдут съёмки выпуска «На ножах» с Константином Ивлевым

8 октября 2026 года, 09:30

Съёмочная группа телеканала «Пятница!» вместе с шеф-поваром Константином Ивлевым приедет в Великие Луки в середине октября. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал победитель второго сезона шоу «Молодые ножи. Адская кровь» Владислав Павлов. В городе снимут новый выпуск проекта «На ножах».

В Великих Луках пройдут съёмки выпуска «На ножах» с Константином Ивлевым

Фото: Телеканал «Пятница!»

Павлов сообщил, что местные жители могут стать гостями съёмки полной посадки. Первым заведением, которое попадёт в программу, станет «Поцелуй в метро». Сбор участников назначен на среду, 15 октября, с 12:00 до 12:30.

Участие в съёмках бесплатное, однако попасть на площадку смогут только совершеннолетние. Чтобы присоединиться, нужно вступить в группу с редакторами шоу, где разъяснят все детали, в том числе требования к одежде.

Напомним, «На ножах» — кулинарное шоу на телеканале «Пятница!». В каждом выпуске Константин Ивлев приезжает в заведение, оказавшееся на грани закрытия, проводит аудит и за три дня с фиксированным бюджетом меняет меню, интерьер и организацию работы. Владельцам указывают на ошибки, а зрители наблюдают за попытками вернуть ресторан к жизни. 

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