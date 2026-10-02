Вкус традиций

Борщ с тунцом, зразы, рулет из судака, травяной чай и сыры собственного приготовления – монастырская кухня на фестивале «Архондарик» умеет удивлять. Рецептам, бережно хранимым монахами, уже несколько сотен лет! На фестивале вам не только расскажут, с чем подают угощения, но и раскроют секреты их приготовления. Чем еще удивит фестиваль – в материале «Псковской правды».

Кофе с перцем, каша из тыквы и другие вкусности

Фестиваль «Архондарик» в Печорах объединил 13 монастырей. Шесть из них – псковские, семь – гости из других городов и регионов: Минска, Карелии, Казани, Ярославской области, Старой Ладоги, Ессентуков и Приморского края. Инокиня Иоанна приехала сюда из Старой Ладоги, из Свято-Успенского девичьего монастыря. С большим трепетом и любовью она рассказывает о своей малой родине и обители: «Старая Ладога – первая столица Древней Руси. Оттуда началась вся наша вера православная и вообще вся наша история, – говорит Иоанна. – В этом году нашему монастырю исполнилось 910 лет. Мы – самая древняя женская обитель в России».

Монастырь удивляет вкусным меню – тыквенной кашей, рулетом из ладожского судака и щуки, рогаликами с лимонной начинкой и напитками с малиной и мятой. Рецепты – старинные монастырские. «Все очень вкусное! И, конечно же, делаем все сами», – говорит инокиня. Даже кофе по старинному монастырскому рецепту привезли с собой. «Староладожский кофе», или как его еще называют «Кофе от сестер», особенный – с лавандой и специями – душистым черным перцем, гвоздикой и анисом. «У нас в монастыре пьют именно так, а варим мы в турке», – говорит инокиня. В Свято-Успенском девичьем монастыре разводят коз разных пород. Из их молока делают сыр и даже натуральное мыло ручной работы. Кто любит керамическую посуду, может купить здесь кружку или целый чайный сервиз! Керамику по заказу монастыря изготавливает один из заводов по производству керамических изделий. Кто интересуется историей православных храмов может купить здесь литературу – полное собрание по истории Свято-Успенского девичьего монастыря, книги, написанные монахинями обители, или брошюры.

«Мы приглашаем всех, кто не был у нас. Посетить такую древнюю землю – большая духовная пища для каждого человека и спасение. Земля святая и милость божья, что мы можем по ней ходить», – говорит инокиня Иоанна. Варвара приехала на Псковщину из Республики Карелия. С собой она привезла валаамские сыры, мед и, конечно же, валаамский братский кофе. Варвара с удовольствием делится с нами его историей: «Сперва нам просто привозили зерна из разных страх – Колумбии и Эфиопии. Потом наша братия сама начала их обжаривать. Сперва делали это только для себя, потом – стали угощать паломников и гостей острова Валаам. Так и появился у нас братский кофе».

О духовном и физическом

Показали нам и очерки отца Авраама «Жили‑были» — в их основе автобиографические рассказы и зарисовки о валаамской ферме. Книги о жизни в обители и людях, живущих в ней, привез и Казанский женский монастырь на Горушки. Среди них – книги о старце Павле Груздеве. «Это наш Ярославский старец, известный на всю Россию, – рассказывает монахиня Ангелина. – Он прошел лагеря, окормлял многих известных ныне священников. Павел Груздев был прозорлив, давал советы. Все приходили к нему за помощью». Ярославский монастырь гордится не только знаменитым старцем-земляком, но и историей своей обители. Монастырь был основан по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского. Его архитектурной жемчужиной стал собор, возведённый по проекту выдающегося архитектора Василия Косякова. Храм освятили в 1918 году — в самый разгар революционных событий. Он вошёл в историю как последний собор, освящённый в России в тот период. Чин освящения совершил патриарх Тихон: ранее он дал обещание освятить этот храм и, уже будучи патриархом, спустя годы сдержал своё слово.

Старинный монастырь порадует псковичей рецептами пятисотлетней давности – борщом и щавелевыми щами с тунцом, картофельными зразами с грибами под монастырским соусом и клюквенным морсом. А еще монастырским травяным чаем, натуральным медом, яйцами из своего подсобного хозяйства и малиновыми веточками. «Их нужно залить кипятком, и, когда закипят, томить на маленьком огне 15 минут. Дальше настаиваешь и пьешь по полстакана три раза в день», – делится монахиня Ангелина рецептом напитка. С ее слов, он помогает не только в укреплении иммунитета, но и лечит заболевания верхних дыхательных путей. В этом деле выручит и витаминный сбор со своего огорода — малина, смородина, шиповник и мята. Еще в Казанский женский монастырь везут ладан из Греции.

«Красный угол в православном доме немыслим без лампадки, а под ней обязательно стоит ладонница. Начало молитвы традиционно сопровождается возжиганием ладана: один кусочек кладут на ладонницу, и пламя бережно его плавит», – рассказывает монахиня Ангелина и добавляет, что практика использования ладана очень старинная – в христианской традиции она живет уже несколько столетий. Трудница Ирина из Спасо-Елизаровского монастыря привезла браслеты-четки с натуральными камнями. В каждом из них по 4-5 камушков – горный хрусталь, кварц, лунный камень и множество других. А еще серебряная иконка 925 пробы. Браслеты несут глубокий православный смысл – с помощью них можно молиться за себя и близких. «Мы, мирские люди, не можем ходить с длинными четками. Мы браслетик надели, сняли его и тихонечко помолились», – говорит Ирина. Продает женщина и монастырскую продукцию – яблочный сок, белый хлеб и рыбные консервы. «Берите, очень вкусно!» – говорит она.

За общим столом

Со слов секретаря Псковской епархии протоирея Андрея Вахрушева, фестиваль «Архондарик» не столько про пищу, сколько про смыслы: про открытость, гостеприимство и готовность делиться тем, что дорого. «Хочется познакомить с укладом монашеской жизни и трапезы, чтобы люди не просто попробовали блюдо, а поняли, почему оно такое, откуда пришёл рецепт и что за ним стоит», – говорит он. Главным событием фестиваля станет приготовление 2 700 литров монастырской похлебки 3 октября в 14:00. Похлебка из одного чана – символ общего стола, где нет своих и чужих, а есть просто гости, которых рады видеть.

Фестиваль — это пространство для живого диалога и погружения в традицию. Гости смогут пообщаться со священником, побывать на образовательных площадках и заглянуть на гастрономические мастер‑классы: там научат готовить слоёный пирог с капустой, а также запечённую тыкву с орехами и чёрной смородиной. Для юных гостей откроется студия «Васса»: здесь дети смогут своими руками создать цветочную композицию и забрать её домой. Так традиция перестанет быть чем‑то далёким — она станет личной и осязаемой.