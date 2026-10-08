Псковский педагог получила премию Минкультуры России

Елена Рошка, преподающая гитару в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, стала лауреатом премии Министерства культуры России. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве культуры.

Елена Борисовна одержала победу в конкурсе на присуждение премии лучшим преподавателям организаций дополнительного образования детей. Награда вручена ей за достижения в педагогической работе по предпрофессиональным программам в сфере музыкального искусства.

Первой музыкальной школе Пскова педагог посвятила 40 лет. Её ученики неоднократно становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов, а также победителями конкурсов «Молодые дарования России» и «Юные дарования Псковщины».

В министерстве культуры Псковской области поздравили Елену Рошку с заслуженной наградой, пожелав ей неиссякаемой энергии и новых творческих успехов.