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Общество

Псковский педагог получила премию Минкультуры России

8 октября 2026 года, 15:18

Елена Рошка, преподающая гитару в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова, стала лауреатом премии Министерства культуры России. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном министерстве культуры.

Псковский педагог получила премию Минкультуры России

Фото: Министерство культуры Псковской области

Елена Борисовна одержала победу в конкурсе на присуждение премии лучшим преподавателям организаций дополнительного образования детей. Награда вручена ей за достижения в педагогической работе по предпрофессиональным программам в сфере музыкального искусства.

Первой музыкальной школе Пскова педагог посвятила 40 лет. Её ученики неоднократно становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов, а также победителями конкурсов «Молодые дарования России» и «Юные дарования Псковщины».

В министерстве культуры Псковской области поздравили Елену Рошку с заслуженной наградой, пожелав ей неиссякаемой энергии и новых творческих успехов.

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