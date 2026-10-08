Пскович заключён под стражу за убийство в ресторане

Пскович, обвиняемый в убийстве пожилого мужчины в драке, остаётся под стражей. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По имеющейся информации, в августе в ресторане «Победа» поссорились нетрезвые мужчины. Пскович избил пожилого мужчину, в результате потерпевший скончался в больнице.

Пскович обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ.

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство органа следствия о продлении срока содержания псковича под стражей. Обвиняемый просил избрать ему домашний арест, но суд продлил срок заключения под стражей до 8 ноября.