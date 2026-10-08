Сирены запустят в Псковской области 9 октября

9 октября в Псковской области проведут техническую проверку систем оповещения населения. Об этом сообщили в официальном канале региональной единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX.
9 октября в Псковской области проведут техническую проверку систем оповещения населения. Об этом сообщили в официальном канале региональной единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в MAX.
Сирены будут звучать с 10:30 до 10:45. Жителей региона просят сохранять спокойствие – проверка носит плановый характер.