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Общество

Палкинский округ первым в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону

8 октября 2026 года, 13:00

Палкинский муниципальный округ стал первым в Псковской области, кому выдали паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Палкинский округ первым в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону

Фото: pxhere.com

Котельные, тепловые сети и жилой фонд района полностью подготовлены к зимним нагрузкам и успешно прошли проверки Ростехнадзора.

Добиться такого результата помогла слаженная работа большой команды. В администрации поблагодарили сотрудников МУП «Палкинская ПМК» и управляющей компании ООО «Радуга» — за качественную опрессовку, выполненные ремонты и круглосуточное дежурство на объектах.

Признательность выразили и работникам администрации округа – за чёткий контроль и своевременное оформление документации. Отдельно отметили поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и регионального правительства, которые уделяют внимание модернизации системы ЖКХ.

Отопительный сезон здесь уже начался. Тепло поступает в дома и учреждения. В администрации округа пожелали, чтобы он прошёл спокойно, в рабочем режиме и без аварий.

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