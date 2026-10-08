Палкинский округ первым в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону

Палкинский муниципальный округ стал первым в Псковской области, кому выдали паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Палкинский муниципальный округ стал первым в Псковской области, кому выдали паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Котельные, тепловые сети и жилой фонд района полностью подготовлены к зимним нагрузкам и успешно прошли проверки Ростехнадзора.
Добиться такого результата помогла слаженная работа большой команды. В администрации поблагодарили сотрудников МУП «Палкинская ПМК» и управляющей компании ООО «Радуга» — за качественную опрессовку, выполненные ремонты и круглосуточное дежурство на объектах.
Признательность выразили и работникам администрации округа – за чёткий контроль и своевременное оформление документации. Отдельно отметили поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и регионального правительства, которые уделяют внимание модернизации системы ЖКХ.
Отопительный сезон здесь уже начался. Тепло поступает в дома и учреждения. В администрации округа пожелали, чтобы он прошёл спокойно, в рабочем режиме и без аварий.