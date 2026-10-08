Бобылев: Гражданское просвещение перестало быть просто передачей знаний об обществе и праве

Современная просветительская деятельность выходит за рамки простого распространения знаний. Сегодня это ещё и развитие инструментов, с помощью которых молодёжь вовлекают в событийную историю и совместные действия, где и складывается отношение к происходящему.

С одной стороны, просвещение остаётся способом передачи знаний, с другой — формирует ценностные ориентиры, причём делает это разными современными средствами, в том числе через само знание.

Гражданское просвещение сегодня становится частью более широкой задачи — воспитания личности, способной действовать на основе гражданственности и традиционных духовно-нравственных ценностей. При этом речь идёт не только о детях и подростках: просветительская и воспитательная работа касается всех граждан страны. Именно поэтому так важна деятельность через образование, общественные организации, лекции, совместные события и прямое общение с людьми.

Комментарий дал директор филиала Центра «ВОИН» Владислав Бобылев:

«Главная цель современной образовательной политики России заключается в обеспечении современного качества образования, которое соответствует актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, при сохранении его фундаментальности. Таким образом, необходимо соблюдать баланс сохранения традиций отечественной педагогики и внедрения современных технологий. На наш взгляд, для достижения этой цели нужно решить ряд взаимосвязанных задач. Во-первых, создать единые стандарты и государственные гарантии, обеспечивающие равные возможности получения качественного дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного образования для всех слоев населения, независимо от места проживания, в том числе развивать инклюзивную среду. Во-вторых, не обойтись без введения единых федеральных общеобразовательных программ и учебников для обеспечения единого образовательного пространства. И конечно, возвращение к традиционным ценностям и воспитательной функции школы, формирование гражданской идентичности и патриотизма. В-третьих, усиление связи образования с реальным сектором экономики. Это реализуется через создание передовых инженерных школ, развитие целевого обучения (когда студент учится под конкретное рабочее место на предприятии) и расширение программ наставничества. Развитие системы среднего профессионального образования (колледжей) в рамках федерального проекта «Профессионалитет» для быстрой подготовки квалифицированных рабочих кадров. Создание условий для реализации предпрофильного и профильного обучения в старших классах, что позволяет школьникам выбирать траекторию в соответствии со своими интересами и способностями. В-четвёртых, в наш цифровой век необходимо двигаться в ногу со временем. Массовое внедрение цифровых инструментов: электронных дневников, верифицированного образовательного контента, платформ онлайн-обучения и элементов искусственного интеллекта в преподавании, требует развивать цифровые навыки у педагогов и обучающихся.

Кроме того, важно выявление и развитие одаренных детей через систему конкурсов, олимпиад и образовательных центров (например, «Вега» и «Сириус»). И безусловно Повышение социального статуса и уровня оплаты труда педагогических работников, снижение их бюрократической нагрузки.

Трансформация гражданского просвещения привела к системным изменениям во всей структуре российского образования.

Гражданское просвещение перестало быть просто передачей знаний об обществе и праве. Сегодня это целенаправленная деятельность по формированию ценностных ориентаций, гражданской идентичности и патриотизма. Образовательные учреждения выступают проводниками традиционных духовно-нравственных ценностей, помогая учащимся формировать целостное представление о стране, её истории и месте России в современном мире. Гражданско-просветительские блоки интегрированы в образовательные программы. Например, дополнительные общеразвивающие программы Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания (Центр «ВОИН») создают условия для формирования личности гражданина-патриота, обладающего российскими традиционными духовно-нравственными ценностями, физической и интеллектуальной подготовкой, способного к созидательной деятельности на благо Отечества и готового грамотно действовать в любых условиях. В школах и университетах появились советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также введена должность проректора по воспитательной работе в вузах. Система образования перешла к углубленному изучению истории с использованием разнообразных подходов. Это включает не только уроки, но и внеурочную деятельность: посещение музеев, работу с архивными документами, проектную деятельность и создание школьных музеев. Целью является формирование устойчивой исторической памяти и защита от фальсификаций. Просветительство трансформировалось в событийную историю. Знания передаются не только через лекции, но и через совместные действия: волонтерские движения, экологические акции, участие в деятельности общественных организаций (например, «Движение Первых»). Это формирует у молодежи отношение к происходящему через личный опыт и социальную ответственность. В дополнение к классической школе выстроена сеть специализированных институтов. Ключевую роль стали играть Российское общество «Знание», центры знаний «Машук», Мастерская управления «Сенеж» и платформа «Россия — страна возможностей». Эти площадки работают не только со студентами, но и с педагогами, наставниками и государственными служащими, создавая единое смысловое поле. От преподавательского состава теперь требуется не только глубокое знание предмета, но и умение транслировать базовые ценности и принципы российской государственности. Особое внимание уделяется их переподготовке и повышению квалификации в сфере гражданско-просветительской деятельности, так как именно от качества работы учителя зависит формирование нового поколения граждан. В условиях информационных вызовов гражданское просвещение стало инструментом защиты общества. Система образования нацелена на формирование у учащихся навыков критического мышления и устойчивости к недостоверной информации.

Гражданское просвещение в Псковской области, на мой взгляд, ведется активно и носит системный характер, охватывая как школьное и студенческое образование, так и широкую общественную аудиторию. Регион не только следует федеральным трендам, но и выступает инициатором собственных масштабных проектов. Псковская область успешно вывела свои просветительские проекты на федеральный уровень. Губернатор Михаил Ведерников ведет авторские рубрики «Родина Знамени Победы» (приуроченную к 80-летию Победы) и «Русской славы земля». Все выпуски собраны на канале Российского исторического общества в Rutube. В этих роликах глава региона лично рассказывает о военной истории и культурном наследии Псковской земли, что делает формат максимально персонифицированным и доступным для широкой аудитории. Регион одним из первых присоединился к всероссийскому просветительскому проекту «Неделя просвещения», который реализуется Российским обществом «Знание» и платформой «ДОБРО.РФ». В рамках проекта в местных колледжах и вузах проходят лекции о добровольчестве и социальном участии (например, лекция «Добро в действии»), что вовлекает молодежь в практическую гражданскую деятельность. Интересно и то, что системная работа ведётся через библиотеки. В области действует утвержденная региональная библиотечная программа «Патриотическое просвещение населения Псковской области» на 2025–2027 годы. Библиотеки выступают центрами хранения исторической памяти, проводя тематические выставки, встречи с ветеранами и краеведческие часы.

Эффективность работы подтверждается профессиональными наградами. В 2025 году на первой в истории «Знание.Премии» лучшим просветителем Псковской области была признана учитель русского языка и литературы школы № 1 города Великие Луки Татьяна Рассолова. Она на безвозмездной основе ведет авторскую радиопередачу «Как это по-русски?», которая стабильно набирает тысячи просмотров и прослушиваний по всей стране, популяризируя грамотность и культуру речи.

Таким образом, гражданское просвещение в регионе ведется комплексно: оно сочетает в себе современные цифровые форматы, личное участие руководства области, системную работу учреждений культуры и активное вовлечение молодежи в социальные и волонтерские проекты».