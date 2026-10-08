Солдатский медальон нашли на раскопках в Дновском районе. Об этом сообщается в группе Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» в «ВКонтакте».

Находку обнаружили на второй день в рамках XV «Студенческой Вахты памяти».

«Продолжается работа по расчистке останков в раскопах. В одном из них найден солдатский медальон. Медальон отдан специалисту из лаборатории «Солдатский медальон». Ждём результатов, надеемся и верим!» – отметили в организации и добавили, что участники чувствуют себя бодро.