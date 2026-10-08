Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Солдатский медальон нашли на раскопках в Дновском районе

8 октября 2026 года, 09:52

Солдатский медальон нашли на раскопках в Дновском районе. Об этом сообщается в группе Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» в «ВКонтакте».

Солдатский медальон нашли на раскопках в Дновском районе

Фото: ПО ВППОО «След «Пантеры»

Находку обнаружили на второй день в рамках XV «Студенческой Вахты памяти».

«Продолжается работа по расчистке останков в раскопах. В одном из них найден солдатский медальон. Медальон отдан специалисту из лаборатории «Солдатский медальон». Ждём результатов, надеемся и верим!» – отметили в организации и добавили, что участники чувствуют себя бодро.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе