Станцию водоподготовки в Пскове хотят запустить до конца года

Комплексные испытания станции водоподготовки в Пскове намерены провести до конца 2026 года. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказал заместитель директора по производству «Горводоканала» Олег Панкевич.

Сам объект уже возведён и пребывает в высокой степени готовности, но проверку в комплексе он пока не проходил.

«До конца года проведём комплексные испытания, до Нового года. Такой прогноз», – пояснил специалист.

Напомним, ранее суд постановил расторгнуть договор с подрядчиком. «Мы больше года поддерживаем её в работоспособном состоянии, постоянно промываем, не запуская в город», – уточнил Олег Панкевич.

Для комплексной наладки привлекут стороннюю организацию. После ввода станции в эксплуатацию жёсткость воды на выходе снизится до 2–2,5 единиц, то есть станет мягче речной. Сегодня этот показатель в разных районах Пскова колеблется от 2,5 до 5,5 единиц при норме 7.