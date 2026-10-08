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Общество

Михаил Ведерников назвал Псковский музей-заповедник эталонным

8 октября 2026 года, 17:33

На торжестве в честь 150-летия со дня основания Псковского музея-заповедника к гостям обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Мероприятие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 8 октября, пишет ПАИ.

Михаил Ведерников назвал Псковский музей-заповедник эталонным

Фото: ПАИ

«Как говорилось здесь ранее: «При слове «Псков» надо вставать». Хочется также и отдать честь тем людям, которые сделали музей таковым, какой он есть сейчас, — музейщикам всех времён, дат и поколений», — сказала она и зачитала поздравление от главы региона Михаила Ведерникова.

Губернатор адресовал собравшимся тёплые слова и пожелания. Он подчеркнул, что Псковский музей-заповедник — один из старейших в России, а его фонд поистине уникален: иконы, фрески, полотна Репина, Шагала, Айвазовского и других художников. «Ваш профессионализм позволяет воплощать в жизнь самые смелые идеи, и это всегда яркие события в культурной жизни региона», — отметил он, выразив благодарность сотрудникам и всем причастным за самоотдачу.

«Благодаря вам учреждение остаётся эталонным музеем в России. С юбилеем!» — завершил Михаил Ведерников.

Псковский музей-заповедник отсчитывает историю с 1872 года. Тогда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва появилась Археологическая комиссия, занявшаяся организацией музея и сбором экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко предоставил для экспозиции две комнаты в Доме Дворянского собрания, а в 1876 году музей открыл двери для посетителей — именно эту дату и считают точкой отсчёта его существования.

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