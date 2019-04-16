Всколыхнули всю страну

Школьники, выигравшие «Первоклассную баталию», получили свои призы.
До первого урока еще полчаса. Первая учительница 1 «В» Островской средней школы № 1 Наталья Владимировна Липовая открывает класс. С утра пораньше поздравить первоклашек приехали журналисты «Псковской правды». За третье место в конкурсе «Первоклассная баталия» привезли диплом, который, мы надеемся, украсит стены класса. И подарок: прогулку на теплоходе по реке Великой.
— Ваш конкурс нам столько радости принес! — и сейчас не скрывает эмоции Наталья Владимировна. — Когда узнали, что прошли первый этап, я плакала. Даже сейчас слезы на глазах.
Школьники из Острова выиграли прогулку на теплоходе.
Фото Андрея Степанова.
Конкурс проходил в три этапа. Фотографии всех первых классов Псковской области были загружены на сайт «Псковской правды». Сначала пользователи выбирали победителей в каждом районе. Затем — тройку финалистов. Ими стали классы из Острова, Идрицы и Новосокольников. Затем им предстояло вырезать купоны из газеты, которые публиковались в течение месяца.
— Мы подняли всю Россию! Остров — город военных, люди приехали из разных уголков, у всех остались в других городах родственники и друзья. За нас голосовали Владивосток, Сибирь, Москва, — перечисляет педагог. — Знаю, что некоторые даже специально в соцсетях регистрировались, чтобы отдать за нас голос. Волновались очень! Мы с мужем три ночи не спали, следили за голосованием. Мой племянник Данил играет в московском «Динамо». Футболисты этого клуба тоже за нас голосовали. Смеялись еще, неужели мы за билеты в аквапарк так бьемся, предлагали нам их так купить. А мы не за билеты! Включился азарт. Первое место как раз не хотели занимать, метили на теплоход.
Так и получилось. Прогулка по Великой станет подарком первоклассникам к Последнему звонку. А мы грузимся в машину и едем дальше на юг области. 1 «А» из Идрицы занял второе место и получил возможность поехать в Псков на хлебокомбинат, своими глазами увидеть, как пекут ароматные булки. В классе склеили специальный ящик, куда желающие опускали купоны. На одном из боков приклеили фото первоклассников.
— Первыми о конкурсе узнали родители, — рассказывает учительница Елена Ивановна Грохотнева. — Оповестили всю школу, директор на педсовете сделала объявление. Голосовали за нас и в Мурманске, и в Краснодарском крае. Я 32 года преподаю, выпускники повсюду. Не забывайте, что название Идрицы — на Знамени Победы. Мы поддерживаем традиции победителей.
Ребята из Идрицы в скором времени отправятся в экскурсию на хлебозавод.
Фото Андрея Степанова.
Следующая остановка в Новосокольниках. «Первоклассную баталию» выиграл 1 «А».
— Этот класс как кадетский корпус. На 19 мальчишек только 7 девчонок. За моими плечами сорок лет стажа, — с гордостью говорит учительница Людмила Павловна Иванова. — Выпускники буквально по всему миру, включая Францию и Германию. Все за нас голосовали.
Ребята получили билеты в аквапарк. По данным нашего издания, посетить его родители первоклассников наметили 20 апреля.
Победителей из Новосокльников наградили билетами в аквапарк.
Фото Андрея Степанова.
Мы поздравляем всех с победой и напоминаем, что «Псковская правда» проводит честные конкурсы, победить в которых может каждый, кому улыбнется удача.
КОНКРЕТНО
I место. Новосокольническая средняя школа, 1 «А», классный руководитель Иванова Людмила Павловна. Приз: билеты в аквапарк.
II место. Идрицкая средняя школа, 1 «А», классный руководитель Грохотнева Елена Ивановна. Приз: экскурсия на хлебозавод.
III место. Островская средняя школа № 1, 1 «В», Липовая Наталья Владимировна. Приз: прогулка на теплоходе.