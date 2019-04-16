Всколыхнули всю страну

До первого урока еще полчаса. Первая учительница 1 «В» Островской средней школы № 1 Наталья Владимировна Липовая открывает класс. С утра пораньше поздравить первоклашек приехали журналисты «Псковской правды». За третье место в конкурсе «Первоклассная баталия» привезли диплом, который, мы надеемся, украсит стены класса. И подарок: прогулку на теплоходе по реке Великой.

— Ваш конкурс нам столько радости принес! — и сейчас не скрывает эмоции Наталья Владимировна. — Когда узнали, что прошли первый этап, я плакала. Даже сейчас слезы на глазах.

Конкурс проходил в три этапа. Фотографии всех первых классов Псковской области были загружены на сайт «Псковской правды». Сначала пользователи выбирали победителей в каждом районе. Затем — тройку финалистов. Ими стали классы из Острова, Идрицы и Новосокольников. Затем им предстояло вырезать купоны из газеты, которые публиковались в течение месяца.

— Мы подняли всю Россию! Остров — город военных, люди приехали из разных уголков, у всех остались в других городах родственники и друзья. За нас голосовали Владивосток, Сибирь, Москва, — перечисляет педагог. — Знаю, что некоторые даже специально в соцсетях регистрировались, чтобы отдать за нас голос. Волновались очень! Мы с мужем три ночи не спали, следили за голосованием. Мой племянник Данил играет в московском «Динамо». Футболисты этого клуба тоже за нас голосовали. Смеялись еще, неужели мы за билеты в аквапарк так бьемся, предлагали нам их так купить. А мы не за билеты! Включился азарт. Первое место как раз не хотели занимать, метили на теплоход.

Так и получилось. Прогулка по Великой станет подарком первоклассникам к Последнему звонку. А мы грузимся в машину и едем дальше на юг области. 1 «А» из Идрицы занял второе место и получил возможность поехать в Псков на хлебокомбинат, своими глазами увидеть, как пекут ароматные булки. В классе склеили специальный ящик, куда желающие опускали купоны. На одном из боков приклеили фото первоклассников.