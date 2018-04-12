Шаг — и победа

В библиотеке на ул. Труда в Пскове 5 апреля было жарко. За право выйти в финал Всероссийского конкурса чтецов и поехать в знаменитый лагерь состязались 22 школьника со всей области. Ребята читали прозу, а в ход шло и обаяние, и артистические способности, и даже костюмы. В этом году в состав жюри входила представитель «Псковской правды». В библиотеке участники стали собираться почти за час до начала. Почти все школьники приехали из районов — по одному представителю от муниципалитета, сопровождали их учителя. — Позвони маме, скажи, что мы добрались, все нормально. Выступаешь последним, — беспокоились педагоги сразу о детях и о родителях. Одни бродили по библиотеке, другие переодевались в привезенные с собой костюмы, третьи давали интервью местным СМИ, четвертые репетировали. «Погоди ты со своим ежиком! — нервно сказал папа и посадил Славика рядом с собой. — Как же ты отдал мальчику свой лотерейный билет?.. А вдруг бы этот билет что-нибудь выиграл?» — раздавалось из-за стеллажей. Это Станислав Леонов из Великолукского района повторял рассказ Григория Горина «Ежик». Год назад десятиклассник из Локни Валерий Цветков этим произведением покорил жюри и стал финалистом. Важным условием конкурса является чтение именно прозаического текста. Три победителя регионального этапа в мае проведут смену в крымском Артеке. Региональный этап предваряли отборы в школах и в каждом из районов.

БЫВАЮТ МИНУТЫ

Первым на сцене выступал старшеклассник Василий Григорьев из Пскова. Он читал отрывок из произведения Юрия Яковлева «Сердце земли». В конкурсный день Юрий Яковлев звучал со сцены чаще других писателей. Совсем немного ему уступал Виктор Драгунский. Не обошлось и без любимых участниками Ирины Пивоваровой, Михаила Зощенко, Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко. Десятиклассник Алексей Кузьмин из Красногородского района заставил зал смеяться. У него особенно хорошо получалось изображать Эллочку из произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Леше 16 лет, и это далеко не первое его участие в конкурсе. — Год за годом я пытался штурмом взять этот пьедестал, — смеется он. — Каждый раз доходил до регионального этапа, но в финал не проходил. В этот раз приехал просто получить удовольствие. Мне понравилось само произведение, я понял, что с этим можно где-нибудь показать себя. Выбранный мною отрывок выглядит довольно несерьезно в сравнении с остальными, поэтому я не надеялся на победу. Жюри конкурса посчитало иначе и первое место Алексею присудило единогласно. Потрясающе вжилась в образ Леночки из одноименного произведения Елены Пономаренко девятиклассница Ольга Шилина, это помогло ей занять второе место. Школьница представляла Себежский район. Что интересно, в «Живой классике» участвовала впервые. — Все началось с того, что я выступала на школьном стихотворном конкурсе, — рассказывает Ольга. — Мне понравилось, я решила попробовать свои силы в «Живой классике». Произведение выбирала долго, в итоге остановилась на «Леночке». Анастасия Коробкова из Порховского района на несколько минут превратилась в Динку Валентины Осеевой. — Бывают такие моменты в жизни, которые совпадают с тем, что написано в книге, — пояснила выбор произведения Настя. — Этот отрывок из «Динки» мне близок, потому что нечто подобное произошло и со мной. В «Живой классике» она участвует с 6-го класса, но только в 9-м попала на региональный этап и сразу заняла призовое третье место.

САМ ВЫЗВАЛСЯ

«Псковская правда» учредила дополнительный приз за яркое выступление. Награда досталась восьмикласснику Павлу Смирнову из Пыталово за эмоциональное исполнение Драгунского. Паша участвует в «Живой классике» в третий раз. Признается, что его прельщает театральная составляющая конкурса. На сцене чувствует себя как рыба в воде. Он постоянный участник школьных мероприятий и концертов. — Первый раз попал на конкурс, когда еще жил и учился в Плюссе, — рассказывает он. — После уроков ко мне подошла моя учительница по русскому языку и литературе и сообщила, что меня от школы выбрали для участия в районном этапе. Недавно Павел переехал с семьей в Пыталово. — Он сам ко мне подошел и спросил, может ли он поучаствовать в «Живой классике», — рассказывает педагог Паши Елена Васильева. — Я дала ему отрывок, послушала, и мне понравилось. На региональный этап Павел попал впервые, пока остался без места, но все еще впереди.