Шаг — и победа

В библиотеке на ул. Труда в Пскове 5 апреля было жарко. За право выйти в финал Всероссийского конкурса чтецов и поехать в знаменитый лагерь состязались 22 школьника со всей области. Ребята читали прозу, а в ход шло и обаяние, и артистические способности, и даже костюмы. В этом году в состав жюри входила представитель «Псковской правды».
В библиотеке участники стали собираться почти за час до начала. Почти все школьники приехали из районов — по одному представителю от муниципалитета, сопровождали их учителя.
— Позвони маме, скажи, что мы добрались, все нормально. Выступаешь последним, — беспокоились педагоги сразу о детях и о родителях.
Одни бродили по библиотеке, другие переодевались в привезенные с собой костюмы, третьи давали интервью местным СМИ, четвертые репетировали.
«Погоди ты со своим ежиком! — нервно сказал папа и посадил Славика рядом с собой. — Как же ты отдал мальчику свой лотерейный билет?.. А вдруг бы этот билет что-нибудь выиграл?» — раздавалось из-за стеллажей. Это Станислав Леонов из Великолукского района повторял рассказ Григория Горина «Ежик». Год назад десятиклассник из Локни Валерий Цветков этим произведением покорил жюри и стал финалистом.
Важным условием конкурса является чтение именно прозаического текста. Три победителя регионального этапа в мае проведут смену в крымском Артеке. Региональный этап предваряли отборы в школах и в каждом из районов.
Первым на сцене выступал старшеклассник Василий Григорьев из Пскова. Он читал отрывок из произведения Юрия Яковлева «Сердце земли». В конкурсный день Юрий Яковлев звучал со сцены чаще других писателей. Совсем немного ему уступал Виктор Драгунский. Не обошлось и без любимых участниками Ирины Пивоваровой, Михаила Зощенко, Надежды Тэффи, Аркадия Аверченко.
Среди критериев оценки участников конкурса — грамотная речь, артистизм исполнения и понимание текста.
Фото Андрея Степанова
Десятиклассник Алексей Кузьмин из Красногородского района заставил зал смеяться. У него особенно хорошо получалось изображать Эллочку из произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Леше 16 лет, и это далеко не первое его участие в конкурсе.
— Год за годом я пытался штурмом взять этот пьедестал, — смеется он. — Каждый раз доходил до регионального этапа, но в финал не проходил. В этот раз приехал просто получить удовольствие. Мне понравилось само произведение, я понял, что с этим можно где-нибудь показать себя. Выбранный мною отрывок выглядит довольно несерьезно в сравнении с остальными, поэтому я не надеялся на победу.
Жюри конкурса посчитало иначе и первое место Алексею присудило единогласно.
Потрясающе вжилась в образ Леночки из одноименного произведения Елены Пономаренко девятиклассница Ольга Шилина, это помогло ей занять второе место. Школьница представляла Себежский район. Что интересно, в «Живой классике» участвовала впервые.
— Все началось с того, что я выступала на школьном стихотворном конкурсе, — рассказывает Ольга. — Мне понравилось, я решила попробовать свои силы в «Живой классике». Произведение выбирала долго, в итоге остановилась на «Леночке».
Анастасия Коробкова из Порховского района на несколько минут превратилась в Динку Валентины Осеевой.
— Бывают такие моменты в жизни, которые совпадают с тем, что написано в книге, — пояснила выбор произведения Настя. — Этот отрывок из «Динки» мне близок, потому что нечто подобное произошло и со мной.
В «Живой классике» она участвует с 6-го класса, но только в 9-м попала на региональный этап и сразу заняла призовое третье место.
«Псковская правда» учредила дополнительный приз за яркое выступление. Награда досталась восьмикласснику Павлу Смирнову из Пыталово за эмоциональное исполнение Драгунского.
Павел Смирнов получил награду от «Псковской правды» за эмоциональное выступление.
Фото Андрея Степанова
Паша участвует в «Живой классике» в третий раз. Признается, что его прельщает театральная составляющая конкурса. На сцене чувствует себя как рыба в воде. Он постоянный участник школьных мероприятий и концертов.
— Первый раз попал на конкурс, когда еще жил и учился в Плюссе, — рассказывает он. — После уроков ко мне подошла моя учительница по русскому языку и литературе и сообщила, что меня от школы выбрали для участия в районном этапе.
Недавно Павел переехал с семьей в Пыталово.
— Он сам ко мне подошел и спросил, может ли он поучаствовать в «Живой классике», — рассказывает педагог Паши Елена Васильева. — Я дала ему отрывок, послушала, и мне понравилось.
На региональный этап Павел попал впервые, пока остался без места, но все еще впереди.
ПОБЕДИТЕЛИ
1 место — Алексей Кузьмин, Красногородский район
2 место — Ольга Шилина, Себежский район
3 место — Анастасия Коробкова, Порховский район
Спецноминация от «Псковской правды» — Павел Смирнов, Пыталовский район