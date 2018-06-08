«Кто ж его посадит, он же памятник!» - для архитектурной формы на берегу реки Великой в Пскове эта фраза оказалась далеко не аксиомой.
- С моей точки зрения, все это – бред сивой кобылы, - в разговоре с «Псковской правдой» прямо заявил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. – Главное, что буквы нравятся и туристам, и горожанам. Никому не мешают. А тут я будто снова году в 77-м оказался, в суперсоветском времени, такая косность и отсталость. Цивилизованный город от подобных вещей только выигрывает, в таком городе этот вопрос даже не встал бы. В любой точке мира за подобное благодарят создателей.
Появление светящихся букв «Россия начинается здесь» на набережной приходится на тот период, когда Дмитрий Месхиев руководил Театрально-концертной дирекцией Псковской области, а та устраивала фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник».
На первом фестивале в 2015 году на набережной зажглись только буквы «Россия» -оригинальная надпись с гостиницы «Россия», ныне снесенной, а ранее стоявшей на Псковской горке в Москве. Место рядом с Московским Кремлем отец Ивана Грозного Василий III после покорения вечевого Пскова выделил под расселения 300 самых влиятельных псковских семей, сведенных из родного города. Гостиницу снесли, а буквы оказались в частной коллекции. На первом довлатовском фестивале в Псковской области за разные составляющие программы отвечали известные деятели культуры и искусства. Арт-программа оказалась в руках Айдан Салаховой – модного живописца и галериста, академика Российской академии художеств, представительницы топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве. Регалии можно перечислять бесконечно, однако уже и так понятно: вывеска с гостиницы, находящаяся в частной коллекции, появилась в Пскове не по щелчку пальца и не из-за самодурства. Это был продуманный художественный акт с глубоким смыслом. Буквы открыли в присутствии министра культуры Владимира Мединского, они постояли на набережной месяц и вернулись владельцу. Однако опыт посчитали удачным, соцсети как горожан, так и гостей Пскова оказались завалены фотографиями как самой надписи, так и возвышающегося за ней Кремля. На следующий год в том же шрифте выполнили уже целую надпись, актуализировав туристический слоган Псковской области – Россия начинается здесь. И снова гигабайты фото, сделанные гостями со всей страны. Одна надпись для продвижения Псковской области, возможно, сделала столько же, сколько, скажем, визит Дмитрия Крылова с его «Непутевыми заметками». По данным редакции, на съемки документального фильма для Первого канала скидывалась едва ли не вся туротрасль региона. А тут – поставил 11 букв на набережной и собирай дивиденды. Соцсети по нынешним временам – великий двигатель всего. И буквы тут – крючок для срабатывания вау-эффекта. Лишнее попадание Пскова на глаза потенциальному туристу – совсем нелишнее.
Перед паводком буквы отправили на весеннюю чистку. И похоже, останутся, они на складе еще долго. Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 25 мая обратилось в суд с тем, чтобы буквы на набережную не вернулись. Все документы для суда подписаны председателем отделения Андреем Лебедевым, но наиболее ярко против букв выступает его предшественница, а ныне заместитель Ирина Голубева. «Псковская правда» связалась с градозащитницей, чтобы выяснить, в чем же основная претензия к надписи.
- Она поставлена для проведения временного мероприятия, но осталась на набережной, - пояснила Ирина Голубева. - Надпись ложится на конкретную панораму Кремля. А у нас Троицкий собор с колокольней в номинации на попадание в Список ЮНЕСКО. В Псков приедет комиссия национального комитета ЮНЕСКО, будут просматривать, что подходит под критерии всемирного наследия. Надпись будет восприниматься как рекламная и не соответствующая положениям организации.
Ревнители старины обращались не только в суд, но и к антимонопольщикам, регулирующим рекламный рынок. Одна Ольга Милонаец, руководитель Псковского УФАС, переслала заявление ВООПИиК в областной комитет по охране объектов культурного наследия. Тем самым выразив свою позицию – никакой рекламы в надписи нет. Да и потом, хочется последовательности. Смущает тот факт, что с противоположной стороны Кремля настоящих рекламных конструкций полным-полно. И на металлическом каркасе, против которого с разной степенью успешности бьется та же Ольга Милонаец. И рекламный телевизор орет почти круглосуточно, об него спотыкаются туристы по пути в Кремль со стоянки автобусов.
- Мы сейчас работаем с одной этой конструкцией и не рассчитываем план на пятилетку. Если примет решение совет нашей организации по остальным конструкциям, то мы в этом направлении будем работать, - на вопрос «Псковской правды» об остальной рекламе в охранной зоне Кремля Ирина Голубева ответила довольно уклончиво.
Попадание в Список ЮНЕСКО – еще одна приманка для туристов. И список, и буквы тут работают на одно и то же – продвижение и популяризацию Пскова, увеличение потока туристов.
Предварительное заседание суда по иску ВООПИиК к городской администрации состоялось 7 июня. На нем свою позицию заявил комитет по охране объектов культурного наследия.
Пятиметровые буквы у Кремля вызвали ажиотаж через полтора года после установки.
Фото Степанова А. Ю. и Буровой Н.Г.
- Какой-либо рекламы конструкция не несет. Надпись расположена на нижней набережной, полагаем, что она не способствует неблагоприятному впечатлению и не диссонирует с объектами Кремля, - сказала консультант нормативно-правового отдела Ирина Смирнова.
- Если заглянете в города, где есть объекты из Списка ЮНЕСКО, то увидите рядом с ними много интересно, - отметает аргумент об ужаснувшихся экспертах заместитель начальника нормативно-правового отдела Надежда Валова. – Капитального характера конструкция не носит. Это архитектурная форма, пусть даже и крупноватая для того, чтобы называться малой.
Суд 28 мая постановил принять обеспечительные меры по иску – запретил установку конструкции до вынесения решения. Однако 30 мая на берегу Великой появилось слово «Россия». Остальные буквы не успели смонтировать: в администрации города утверждают, что решение суда получили как раз во время монтажа и приостановили его. Во время заседания 7 июня стало известно, что Театрально-концертная дирекция обратилась в комитет по ОКН с заявлением об установке временной конструкции на период празднования Дня России (12 июня), Дня флага (22 августа), Дня народного единства (4 ноября). Повода отказать у комитета, скорее всего, не найдется, и уже в ближайшие дни остальные буквы, вероятно, вернутся на набережную и простоят как минимум еще один туристический сезон. Если, конечно, суд не примет другого решения, оно должно быть вынесено до 25 июля.
Вообще, конечно, это все напоминает один из рассказов Довлатова. Тратится дорогостоящее время судьи. На хождения в суд и составление для него бумаг отвлекаются чиновники городские и областные, которым лучше бы заняться проблемами посущественнее. На заседании суда юрист ВООПИиК договорился до того, что надпись может нанести разрушения набережной и крепостным стенам. А председатель реготделения организации Андрей Лебедев сослался на необходимость присутствовать на обсуждении реставрации церкви XVI века и сбежал с середины заседания. И правильно сделал. Артист в театре абсурда и архитектор – две совершенно разные профессии.