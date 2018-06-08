«Кто ж его посадит, он же памятник!» - для архитектурной формы на берегу реки Великой в Пскове эта фраза оказалась далеко не аксиомой. - С моей точки зрения, все это – бред сивой кобылы, - в разговоре с «Псковской правдой» прямо заявил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. – Главное, что буквы нравятся и туристам, и горожанам. Никому не мешают. А тут я будто снова году в 77-м оказался, в суперсоветском времени, такая косность и отсталость. Цивилизованный город от подобных вещей только выигрывает, в таком городе этот вопрос даже не встал бы. В любой точке мира за подобное благодарят создателей. Появление светящихся букв «Россия начинается здесь» на набережной приходится на тот период, когда Дмитрий Месхиев руководил Театрально-концертной дирекцией Псковской области, а та устраивала фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник». На первом фестивале в 2015 году на набережной зажглись только буквы «Россия» -оригинальная надпись с гостиницы «Россия», ныне снесенной, а ранее стоявшей на Псковской горке в Москве. Место рядом с Московским Кремлем отец Ивана Грозного Василий III после покорения вечевого Пскова выделил под расселения 300 самых влиятельных псковских семей, сведенных из родного города. Гостиницу снесли, а буквы оказались в частной коллекции. На первом довлатовском фестивале в Псковской области за разные составляющие программы отвечали известные деятели культуры и искусства. Арт-программа оказалась в руках Айдан Салаховой – модного живописца и галериста, академика Российской академии художеств, представительницы топ-50 самых влиятельных лиц в российском искусстве. Регалии можно перечислять бесконечно, однако уже и так понятно: вывеска с гостиницы, находящаяся в частной коллекции, появилась в Пскове не по щелчку пальца и не из-за самодурства. Это был продуманный художественный акт с глубоким смыслом. Буквы открыли в присутствии министра культуры Владимира Мединского, они постояли на набережной месяц и вернулись владельцу. Однако опыт посчитали удачным, соцсети как горожан, так и гостей Пскова оказались завалены фотографиями как самой надписи, так и возвышающегося за ней Кремля. На следующий год в том же шрифте выполнили уже целую надпись, актуализировав туристический слоган Псковской области – Россия начинается здесь. И снова гигабайты фото, сделанные гостями со всей страны. Одна надпись для продвижения Псковской области, возможно, сделала столько же, сколько, скажем, визит Дмитрия Крылова с его «Непутевыми заметками». По данным редакции, на съемки документального фильма для Первого канала скидывалась едва ли не вся туротрасль региона. А тут – поставил 11 букв на набережной и собирай дивиденды. Соцсети по нынешним временам – великий двигатель всего. И буквы тут – крючок для срабатывания вау-эффекта. Лишнее попадание Пскова на глаза потенциальному туристу – совсем нелишнее.

ПОЗИЦИЯ

Перед паводком буквы отправили на весеннюю чистку. И похоже, останутся, они на складе еще долго. Региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 25 мая обратилось в суд с тем, чтобы буквы на набережную не вернулись. Все документы для суда подписаны председателем отделения Андреем Лебедевым, но наиболее ярко против букв выступает его предшественница, а ныне заместитель Ирина Голубева. «Псковская правда» связалась с градозащитницей, чтобы выяснить, в чем же основная претензия к надписи. - Она поставлена для проведения временного мероприятия, но осталась на набережной, - пояснила Ирина Голубева. - Надпись ложится на конкретную панораму Кремля. А у нас Троицкий собор с колокольней в номинации на попадание в Список ЮНЕСКО. В Псков приедет комиссия национального комитета ЮНЕСКО, будут просматривать, что подходит под критерии всемирного наследия. Надпись будет восприниматься как рекламная и не соответствующая положениям организации. Ревнители старины обращались не только в суд, но и к антимонопольщикам, регулирующим рекламный рынок. Одна Ольга Милонаец, руководитель Псковского УФАС, переслала заявление ВООПИиК в областной комитет по охране объектов культурного наследия. Тем самым выразив свою позицию – никакой рекламы в надписи нет. Да и потом, хочется последовательности. Смущает тот факт, что с противоположной стороны Кремля настоящих рекламных конструкций полным-полно. И на металлическом каркасе, против которого с разной степенью успешности бьется та же Ольга Милонаец. И рекламный телевизор орет почти круглосуточно, об него спотыкаются туристы по пути в Кремль со стоянки автобусов. - Мы сейчас работаем с одной этой конструкцией и не рассчитываем план на пятилетку. Если примет решение совет нашей организации по остальным конструкциям, то мы в этом направлении будем работать, - на вопрос «Псковской правды» об остальной рекламе в охранной зоне Кремля Ирина Голубева ответила довольно уклончиво. Попадание в Список ЮНЕСКО – еще одна приманка для туристов. И список, и буквы тут работают на одно и то же – продвижение и популяризацию Пскова, увеличение потока туристов.

ОДИНОКАЯ РОССИЯ