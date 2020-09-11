Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

13 сентября в Псковской области завершатся большие муниципальные выборы, по итогам должны быть распределены 1150 мандатов. О ходе избирательной кампании и о том, чем нынешнее голосование, которое будет продолжаться три дня, отличается от традиционного, в эфире ПАИ-live рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
- Были ли какие-либо неожиданности и скандалы в ходе муниципальной кампании?
- Кампания идет своим чередом. Никаких громких скандалов, заявлений, жареных фактов мы вам представить не можем. В этом и заключается профессионализм избирательной системы Псковской области.
У нас замещаются 1150 мандатов. Процесс по выводу или нерегистрации кандидатов остановился, поэтому у нас их конечное число: 1910 кандидатов выдвинутых партиями и 204 самовыдвиженца. Между этими людьми сейчас и начнется борьба. У нас процесс волеизъявления в помещениях для голосования будет проходить три дня: 11, 12 и 13 сентября. Избирательные комиссии будут работать с 8 утра до 20:00. Именно в это время можно прийти и отдать свои голоса за того кандидата, которого вы считаете более достойным.
- Уже завтра можно прийти и проголосовать?
- Это сделать можно было со 2 сентября в Территориальных избирательных комиссиях, с 8 сентября в участковых избирательных комиссиях где проходило досрочное голосование. И завтра уже в обычных помещениях для голосования: традиционно это школы, администрации, ДК. Всем нашим избирателям в этот раз мы лично принесли приглашения. Адреса мест для голосования у нас не поменялись. Так что в те места, где традиционно наши избиратели голосуют, надо прийти и отдать свой голос.
- Сколько людей проголосовали досрочно?
Фото Дарьи Хватковой
- Мы каждый день подводили итоги. На 9 сентября у нас проголосовали досрочно больше 2,5 тысяч человек.
- Сколько будет наблюдателей в дни голосования?
- Процесс выдвижения наблюдателей тоже закончен: традиционно у нас необходимо подать заявление о том, чтобы ваш представитель был наблюдателем на участке, за 3 дня. Данные по количеству наблюдателей, которые будут работать на выборах, у нас будут только завтра. Но в любом случае их будет не много. Потому, что многие партии не готовы выдвинуть наблюдателей на три дня.
Мы также понимаем, что многие партии выбирают тактику назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Это когда человека надо заявлять не за три дня, а непосредственно в день голосования. Он может прийти с направлением от кандидата или партии, принимать участие в работе комиссии и наблюдать за ходом выборов.
- На досрочных выборах главы Печорского района присутствовали представители организации «Наблюдатели Петербурга». Ожидаются ли они на этот раз?
- Они были аккредитованы как члены комиссий с правом совещательного голоса от «Яблока» и КПРФ. В этот раз я написал официальное письмо в эту организацию. Мне ответили, что они также приедут в Псковскую область.
При этом в письме они указали, что не говорят заранее, в качестве кого они приезжают и где будут работать. Но я думаю, что наиболее удобные места для приезда этих наблюдателей — это населенные пункты, расположенные ближе к федеральной трассе и к Пскову. Псковский район, Гдов, Печоры. Потому что ехать на юг области, - в Невель, Себеж, - все-таки далековато. И если все политические партии говорят, что у них не хватает финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить постоянное трехдневное наблюдение, то это должны быть муниципалитеты рядом с большими городами, откуда их можно доставить в течение часа на автомобилях.
- Да, многие партии жалуются, что три дня голосования — это слишком накладно с точки зрения расходов на наблюдателей… А как это трехдневное голосование, по прогнозам, повлияет на явку, и когда будет его пик?
- Во-первых, что касается жалоб политических партий. У нас принимают участие в голосовании пять парламентских партий. Все они получают федеральное финансирование на свою деятельность. И если раз в пять лет они не могут обеспечить финасово своих наблюдателей и привезти их на участки, и мы получаем такие нарекания, то, значит, им надо правильно выстраивать свою работу. Уж парламентским партиям грех жаловаться. Потому что если вы хотите оставаться парламентскими — работайте с населением.
Тем более, у нас есть партии, у которых большое количество членов, и меня удивляет, почему они заявляют финансовые вопросы. Если у вас есть сторонники, члены — то они могут бесплатно поработать на благо партии. Потому что должна быть идейная составляющая.
Фото Дарьи Хватковой
Что касается прогнозирования пика посещаемости избирательных участков, то на мой взгляд, это вечер пятницы, когда люди поедут с работы. Чтобы по пути на дачу проголосовать, а потом два дня посвятить себя тому, чтобы сходить за грибами или заняться огородом.
Но раз уж у нас комиссии будут работать с 8 утра до 18:00, то в эти три дня мы ожидаем самое большое количество избирателей. Но традиционно на муниципальных выборах явка не очень высокая. Поэтому большого скопления избирателей единовременно тоже не будет. Поэтому работа комиссии и участие избирателей будут максимально безопасными. Будут выдаваться маски, можно будет обработать руки. Уверен, что эти три дня мы отработаем без проблем.
- Понятно, что интерес к муниципальным выборам всегда меньше. И все-таки, как трехдневное голосование повлияет на явку?
- Естественно, явка увеличится, потому что можно проголосовать в течение трех дней. И не надо забывать, что избирательная комиссия имеет сейчас право провести иные формы голосования и работы с избирателями. Это выезд во двор, досрочное голосование на дому. Заявки поступают, наши комиссии наметили маршруты, в том числе в отдаленные населенные пункты, откуда тяжело добираться. Мы обеспечим их жителям возможность реализовать свое конституционное право проголосовать.
- Когда мы узнаем результаты голосования?
- Я думаю, что поздно-поздно ночью 13 сентября или рано-рано утром 14 сентября. Кроме того, Избирательная комиссия Псковской области будет в течение дня 13 сентября будет информировать всех интересующихся ходом голосования о явке. И, естественно, когда итоги будут подведены, мы их прокомментируем.