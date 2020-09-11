Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

13 сентября в Псковской области завершатся большие муниципальные выборы, по итогам должны быть распределены 1150 мандатов. О ходе избирательной кампании и о том, чем нынешнее голосование, которое будет продолжаться три дня, отличается от традиционного, в эфире ПАИ-live рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Будем наблюдать

- Были ли какие-либо неожиданности и скандалы в ходе муниципальной кампании? - Кампания идет своим чередом. Никаких громких скандалов, заявлений, жареных фактов мы вам представить не можем. В этом и заключается профессионализм избирательной системы Псковской области. У нас замещаются 1150 мандатов. Процесс по выводу или нерегистрации кандидатов остановился, поэтому у нас их конечное число: 1910 кандидатов выдвинутых партиями и 204 самовыдвиженца. Между этими людьми сейчас и начнется борьба. У нас процесс волеизъявления в помещениях для голосования будет проходить три дня: 11, 12 и 13 сентября. Избирательные комиссии будут работать с 8 утра до 20:00. Именно в это время можно прийти и отдать свои голоса за того кандидата, которого вы считаете более достойным. - Уже завтра можно прийти и проголосовать? - Это сделать можно было со 2 сентября в Территориальных избирательных комиссиях, с 8 сентября в участковых избирательных комиссиях где проходило досрочное голосование. И завтра уже в обычных помещениях для голосования: традиционно это школы, администрации, ДК. Всем нашим избирателям в этот раз мы лично принесли приглашения. Адреса мест для голосования у нас не поменялись. Так что в те места, где традиционно наши избиратели голосуют, надо прийти и отдать свой голос.

- Сколько людей проголосовали досрочно? - Мы каждый день подводили итоги. На 9 сентября у нас проголосовали досрочно больше 2,5 тысяч человек. - Сколько будет наблюдателей в дни голосования? - Процесс выдвижения наблюдателей тоже закончен: традиционно у нас необходимо подать заявление о том, чтобы ваш представитель был наблюдателем на участке, за 3 дня. Данные по количеству наблюдателей, которые будут работать на выборах, у нас будут только завтра. Но в любом случае их будет не много. Потому, что многие партии не готовы выдвинуть наблюдателей на три дня. Мы также понимаем, что многие партии выбирают тактику назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Это когда человека надо заявлять не за три дня, а непосредственно в день голосования. Он может прийти с направлением от кандидата или партии, принимать участие в работе комиссии и наблюдать за ходом выборов.

Надо работать

- На досрочных выборах главы Печорского района присутствовали представители организации «Наблюдатели Петербурга». Ожидаются ли они на этот раз? - Они были аккредитованы как члены комиссий с правом совещательного голоса от «Яблока» и КПРФ. В этот раз я написал официальное письмо в эту организацию. Мне ответили, что они также приедут в Псковскую область. При этом в письме они указали, что не говорят заранее, в качестве кого они приезжают и где будут работать. Но я думаю, что наиболее удобные места для приезда этих наблюдателей — это населенные пункты, расположенные ближе к федеральной трассе и к Пскову. Псковский район, Гдов, Печоры. Потому что ехать на юг области, - в Невель, Себеж, - все-таки далековато. И если все политические партии говорят, что у них не хватает финансовых ресурсов для того, чтобы обеспечить постоянное трехдневное наблюдение, то это должны быть муниципалитеты рядом с большими городами, откуда их можно доставить в течение часа на автомобилях. - Да, многие партии жалуются, что три дня голосования — это слишком накладно с точки зрения расходов на наблюдателей… А как это трехдневное голосование, по прогнозам, повлияет на явку, и когда будет его пик? - Во-первых, что касается жалоб политических партий. У нас принимают участие в голосовании пять парламентских партий. Все они получают федеральное финансирование на свою деятельность. И если раз в пять лет они не могут обеспечить финасово своих наблюдателей и привезти их на участки, и мы получаем такие нарекания, то, значит, им надо правильно выстраивать свою работу. Уж парламентским партиям грех жаловаться. Потому что если вы хотите оставаться парламентскими — работайте с населением.

Тем более, у нас есть партии, у которых большое количество членов, и меня удивляет, почему они заявляют финансовые вопросы. Если у вас есть сторонники, члены — то они могут бесплатно поработать на благо партии. Потому что должна быть идейная составляющая. Что касается прогнозирования пика посещаемости избирательных участков, то на мой взгляд, это вечер пятницы, когда люди поедут с работы. Чтобы по пути на дачу проголосовать, а потом два дня посвятить себя тому, чтобы сходить за грибами или заняться огородом. Но раз уж у нас комиссии будут работать с 8 утра до 18:00, то в эти три дня мы ожидаем самое большое количество избирателей. Но традиционно на муниципальных выборах явка не очень высокая. Поэтому большого скопления избирателей единовременно тоже не будет. Поэтому работа комиссии и участие избирателей будут максимально безопасными. Будут выдаваться маски, можно будет обработать руки. Уверен, что эти три дня мы отработаем без проблем.

Явка вверх