Как в Нормандии

Рыбные блюда на Талабах, сушеная калина в Изборске, натуральные фермерские продукты, удивительно красивые места, похожие на Нормандию, и горящие глаза псковских «гастроэнтузиастов» — все это увидели участники первой гастроэкспедиции в Псковскую область. Она состоялась по инициативе руководителя Центра поддержки экспорта Псковской области Светланы Ярлыковской и собрала российских и зарубежных экспертов гастроиндустрии. Своими впечатлениями и своим видением развития гастрономического туризма в нашем регионе участники экспедиции поделились с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

Задача была — посмотреть все! Но мы старались не просто пробежать, а, насколько это возможно, глубоко поговорить с фермерами, с владельцами отелей, с рестораторами на предмет того, что бы им от этой жизни хотелось и какие рекомендации мы могли бы им дать по горячим следам.

КАЛИНКА-МАЛИНКА

Когда мы приехали сюда, я открыл для себя местность, похожую на Нормандию, — сделал он комплимент хозяевам, — но в то же время очень русскую. Сегодня мои впечатления от региона: существуют продукты, которых мы, к сожалению, не видим в ресторанах, но я нахожу их удивительными.

— Важно перерабатывать продукты и сохранить их натуральный вкус, — раскрыл шеф-повар главную фишку. — Но для того чтобы продукты, произведенные фермерами, стали пригодными для рынка и интересными для потребителя, требуется не только время, но и помощь региональных властей. Потому что для развития гастрономического туризма нужно иметь не только хорошие продукты, но и хорошую инфраструктуру и культурную программу.

К слову, псковские рестораторы очень рады были возможности пообщаться с «мишленовским» шеф-поваром.

— Мишель, когда попробовал эту калину, попросил еще чуть–чуть, — вспоминает его коллега по экспедиции.

Мои повара с придыханием говорили: «К нам приехала звезда…» Нам нужна рецензия специалиста, и те люди, которые с ним пообщались, говорили, что приехал замечательный человек, который все понимает и все может оценить.

— Сегодня словосочетание «псковская кухня» существует благодаря ему. Псковская кухня — это не забытые рецепты. Мы умеем готовить что-то из местных продуктов, это и есть псковская кухня и возможность сохранить свои корни.

В ПОИСКАХ ПСКОВСКОЙ КУХНИ

Партнеров для одного из таких маршрутов искал в рамках экспедиции ее участник — автор проекта «Причудская кухня» Тауно Лаасик из Эстонии.

Я создатель гастрономического маршрута «Улица кухни Причудья». Сейчас эта улица имеет протяженность 175 км. Мы считаем, что псковская кухня — это часть причудской кухни, и очень хотелось бы создать гастрономический маршрут длиной 400 км вокруг Чудского озера.

По его словам, продукты на этом и другом берегах озера одинаковые. И для туристов будет интересным сравнить и посмотреть, как они используются.

— Я приехал узнать, готовы ли на этой стороне поддержать проект. Очень рад, что встретил здесь многих людей, которые хотят с нами сотрудничать и стать частью этого гастрономического маршрута, — поделился Тауно впечатлениями.

Другой рецепт для продвижения псковской кухни предложил Андрей Филатов. Для этого необходимо интересоваться своими традициями и предлагать то, что способно объединять людей:

— Наши туроператоры стали встречать гостей псковскими пирогами. Празднику «Псковский пирог» уже четыре года, и теперь многие знают, что есть псковские пироги. Меня радует, что какие-то вещи начинают объединять людей и мы стали изучать свои традиции.

Гастрономический туризм развивается и в мире, и в стране. И Псковская область находится в тренде — такой вывод сделали участники гастроэкспедиции.

— У нас было собрание с гастроэнтузиастами Псковской области, и когда видишь результаты, видишь горящие глаза — тебе хочется что-то делать. У вас есть неравнодушные люди, у которых горят глаза. И это, наверное, самое главное, — отметил Леонид Гелибтерман.