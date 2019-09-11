Как в Нормандии

Рыбные блюда на Талабах, сушеная калина в Изборске, натуральные фермерские продукты, удивительно красивые места, похожие на Нормандию, и горящие глаза псковских «гастроэнтузиастов» — все это увидели участники первой гастроэкспедиции в Псковскую область. Она состоялась по инициативе руководителя Центра поддержки экспорта Псковской области Светланы Ярлыковской и собрала российских и зарубежных экспертов гастроиндустрии. Своими впечатлениями и своим видением развития гастрономического туризма в нашем регионе участники экспедиции поделились с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».
Задача была — посмотреть все! Но мы старались не просто пробежать, а, насколько это возможно, глубоко поговорить с фермерами, с владельцами отелей, с рестораторами на предмет того, что бы им от этой жизни хотелось и какие рекомендации мы могли бы им дать по горячим следам.
Леонид Гелибтерман,Участники гастрономической экспедиции побывали в «Имении Алтунъ», где познакомились с работой и гостиничного комплекса, и ресторана, посетили гостиничный комплекс «Изборск», сыроварню «Душевный хутор», ферму «Изборский страус» и крестьянско-фермерское хозяйство «Барановское», а также попробовали на Талабских островах специалитеты, которыми славится Псковская земля. Посетили гости и Печоры, правда, уже не в рамках гастрономической темы.
президент Международного этногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России
— Когда говоришь о Псковской области, нужно понимать, что говоришь о древнем месте, с очень богатой духовностью. Не знаю, как вы воспринимаете это, но для нас Печоры были местом силы. И прочувствовать Псковскую область без Печор было бы сложно, — сказал Леонид Гелибтерман.
Другой участники экспедиции — успешный французский шеф-повар, работавший в нескольких ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», обладатель множества международных наград Мишель Луи Ленц — сравнил Псковскую область с Нормандией.
На Талабах Мишель попробовал местную рыбу, а повара смогли получить консультацию мировой звезды.
Фото со страницы Андрея Филатова на «Фейсбуке».
Когда мы приехали сюда, я открыл для себя местность, похожую на Нормандию, — сделал он комплимент хозяевам, — но в то же время очень русскую. Сегодня мои впечатления от региона: существуют продукты, которых мы, к сожалению, не видим в ресторанах, но я нахожу их удивительными.
Мишель Луи Ленц, французский шеф-поварПо его словам, фермерские продукты в Псковской области экологически чистые и очень качественные, но они требуют другого уровня переработки. И именно в этом — в различии технологий сельхозпереработки — разница между Францией и Россией.
— Важно перерабатывать продукты и сохранить их натуральный вкус, — раскрыл шеф-повар главную фишку. — Но для того чтобы продукты, произведенные фермерами, стали пригодными для рынка и интересными для потребителя, требуется не только время, но и помощь региональных властей. Потому что для развития гастрономического туризма нужно иметь не только хорошие продукты, но и хорошую инфраструктуру и культурную программу.
От вопроса о том, какое псковское блюдо понравилось больше всего, Мишель Луи Ленц тактично ушел, но Леонид Гелибтерман открыл «маленький секрет» — больше всего французскому шеф-повару понравилась сушеная калина, которую подавали в завершении обеда в гостиничном комплексе «Изборск».
— Мишель, когда попробовал эту калину, попросил еще чуть–чуть, — вспоминает его коллега по экспедиции.
К слову, псковские рестораторы очень рады были возможности пообщаться с «мишленовским» шеф-поваром.
Мои повара с придыханием говорили: «К нам приехала звезда…» Нам нужна рецензия специалиста, и те люди, которые с ним пообщались, говорили, что приехал замечательный человек, который все понимает и все может оценить.
Андрей Филатов,Ресторатор также напомнил, что благодаря Мишелю в Псковской области появились исследования псковской кухни.
генеральный директор ГК «Ресторанный партнер»
— Сегодня словосочетание «псковская кухня» существует благодаря ему. Псковская кухня — это не забытые рецепты. Мы умеем готовить что-то из местных продуктов, это и есть псковская кухня и возможность сохранить свои корни.
В ПОИСКАХ ПСКОВСКОЙ КУХНИ— Перспективы у псковской кухни есть. Хотя чаще всего в меню ресторанов не присутствуют ярко выраженные блюда псковской кухни. Но Псковская область может предложить разноплановый продут на любой вкус: как высокую кухню, так и приемлемый по цене сортимент. Опять-таки, есть над чем работать. Мы готовы присоединиться в анализе таких маршрутов, в разработке маршрутов и видим перспективу, особенно в международном туризме, поскольку регион граничит с несколькими государствами, — отметила заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям туроператора TUI Russia & CIS Светлана Гонецкая.
Партнеров для одного из таких маршрутов искал в рамках экспедиции ее участник — автор проекта «Причудская кухня» Тауно Лаасик из Эстонии.
Я создатель гастрономического маршрута «Улица кухни Причудья». Сейчас эта улица имеет протяженность 175 км. Мы считаем, что псковская кухня — это часть причудской кухни, и очень хотелось бы создать гастрономический маршрут длиной 400 км вокруг Чудского озера.
Тауно Лаасик,По его словам, продукты на этом и другом берегах озера одинаковые. И для туристов будет интересным сравнить и посмотреть, как они используются.
автор проекта «Причудская кухня»
— Я приехал узнать, готовы ли на этой стороне поддержать проект. Очень рад, что встретил здесь многих людей, которые хотят с нами сотрудничать и стать частью этого гастрономического маршрута, — поделился Тауно впечатлениями.
Другой рецепт для продвижения псковской кухни предложил Андрей Филатов. Для этого необходимо интересоваться своими традициями и предлагать то, что способно объединять людей:
— Наши туроператоры стали встречать гостей псковскими пирогами. Празднику «Псковский пирог» уже четыре года, и теперь многие знают, что есть псковские пироги. Меня радует, что какие-то вещи начинают объединять людей и мы стали изучать свои традиции.
Гастрономический туризм развивается и в мире, и в стране. И Псковская область находится в тренде — такой вывод сделали участники гастроэкспедиции.
— У нас было собрание с гастроэнтузиастами Псковской области, и когда видишь результаты, видишь горящие глаза — тебе хочется что-то делать. У вас есть неравнодушные люди, у которых горят глаза. И это, наверное, самое главное, — отметил Леонид Гелибтерман.
КСТАТИ
В Москве 27 сентября в рамках Московского дипломатического гастрономического клуба, который объединяет послов зарубежных стран в РФ, состоится презентация Псковской области. На ней пройдет дегустация блюд псковской кухни, а также будет представлен туристический потенциал региона. Послы 10 стран уже подтвердили свое участие, ожидается вдвое или даже втрое больше участников.