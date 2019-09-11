Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Туризм

Как в Нормандии

Один недостаток нашел в псковских продуктах шеф-повар из Франции

Текст:
Светлана Синцова
11 сентября 2019 года, 16:30
Фото: со страницы Андрея Филатова на «Фейсбуке»
0

Рыбные блюда на Талабах, сушеная калина в Изборске, натуральные фермерские продукты, удивительно красивые места, похожие на Нормандию, и горящие глаза псковских «гастроэнтузиастов» — все это увидели участники первой гастроэкспедиции в Псковскую область. Она состоялась по инициативе руководителя Центра поддержки экспорта Псковской области Светланы Ярлыковской и собрала российских и зарубежных экспертов гастроиндустрии. Своими впечатлениями и своим видением развития гастрономического туризма в нашем регионе участники экспедиции поделились с журналистами в пресс-центре «Псковской правды».

Задача была — посмотреть все! Но мы старались не просто пробежать, а, насколько это возможно, глубоко поговорить с фермерами, с владельцами отелей, с рестораторами на предмет того, что бы им от этой жизни хотелось и какие рекомендации мы могли бы им дать по горячим следам.


Как в НормандииЛеонид Гелибтерман,
президент Международного этногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России 
Участники гастрономической экспедиции побывали в «Имении Алтунъ», где познакомились с работой и гостиничного комплекса, и ресторана, посетили гостиничный комплекс «Изборск», сыроварню «Душевный хутор», ферму «Изборский страус» и крестьянско-фермерское хозяйство «Барановское», а также попробовали на Талабских островах специалитеты, которыми славится Псковская земля. Посетили гости и Печоры, правда, уже не в рамках гастрономической темы.

— Когда говоришь о Псковской области, нужно понимать, что говоришь о древнем месте, с очень богатой духовностью. Не знаю, как вы воспринимаете это, но для нас Печоры были местом силы. И прочувствовать Псковскую область без Печор было бы сложно, — сказал Леонид Гелибтерман.

Как в Нормандии
На Талабах Мишель попробовал местную рыбу, а повара смогли получить консультацию мировой звезды.
Фото со страницы Андрея Филатова на «Фейсбуке».

КАЛИНКА-МАЛИНКА

Другой участники экспедиции — успешный французский шеф-повар, работавший в нескольких ресторанах, отмеченных звездами «Мишлен», обладатель множества международных наград Мишель Луи Ленц — сравнил Псковскую область с Нормандией.

Когда мы приехали сюда, я открыл для себя местность, похожую на Нормандию, — сделал он комплимент хозяевам, — но в то же время очень русскую. Сегодня мои впечатления от региона: существуют продукты, которых мы, к сожалению, не видим в ресторанах, но я нахожу их удивительными.

Как в НормандииМишель Луи Ленц, французский шеф-повар
По его словам, фермерские продукты в Псковской области экологически чистые и очень качественные, но они требуют другого уровня переработки. И именно в этом — в различии технологий сельхозпереработки — разница между Францией и Россией.

— Важно перерабатывать продукты и сохранить их натуральный вкус, — раскрыл шеф-повар главную фишку. — Но для того чтобы продукты, произведенные фермерами, стали пригодными для рынка и интересными для потребителя, требуется не только время, но и помощь региональных властей. Потому что для развития гастрономического туризма нужно иметь не только хорошие продукты, но и хорошую инфраструктуру и культурную программу.

От вопроса о том, какое псковское блюдо понравилось больше всего, Мишель Луи Ленц тактично ушел, но Леонид Гелибтерман открыл «маленький секрет» — больше всего французскому шеф-повару понравилась сушеная калина, которую подавали в завершении обеда в гостиничном комплексе «Изборск».

— Мишель, когда попробовал эту калину, попросил еще чуть–чуть, — вспоминает его коллега по экспедиции.

К слову, псковские рестораторы очень рады были возможности пообщаться с «мишленовским» шеф-поваром.

Мои повара с придыханием говорили: «К нам приехала звезда…» Нам нужна рецензия специалиста, и те люди, которые с ним пообщались, говорили, что приехал замечательный человек, который все понимает и все может оценить.


Как в НормандииАндрей Филатов,
генеральный директор ГК «Ресторанный партнер» 
Ресторатор также напомнил, что благодаря Мишелю в Псковской области появились исследования псковской кухни.

— Сегодня словосочетание «псковская кухня» существует благодаря ему. Псковская кухня — это не забытые рецепты. Мы умеем готовить что-то из местных продуктов, это и есть псковская кухня и возможность сохранить свои корни.

В ПОИСКАХ ПСКОВСКОЙ КУХНИ

— Перспективы у псковской кухни есть. Хотя чаще всего в меню ресторанов не присутствуют ярко выраженные блюда псковской кухни. Но Псковская область может предложить разноплановый продут на любой вкус: как высокую кухню, так и приемлемый по цене сортимент. Опять-таки, есть над чем работать. Мы готовы присоединиться в анализе таких маршрутов, в разработке маршрутов и видим перспективу, особенно в международном туризме, поскольку регион граничит с несколькими государствами, — отметила заместитель директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям туроператора TUI Russia & CIS Светлана Гонецкая.

Партнеров для одного из таких маршрутов искал в рамках экспедиции ее участник — автор проекта «Причудская кухня» Тауно Лаасик из Эстонии.

Я создатель гастрономического маршрута «Улица кухни Причудья». Сейчас эта улица имеет протяженность 175 км. Мы считаем, что псковская кухня — это часть причудской кухни, и очень хотелось бы создать гастрономический маршрут длиной 400 км вокруг Чудского озера.


Как в НормандииТауно Лаасик,
автор проекта «Причудская кухня» 
По его словам, продукты на этом и другом берегах озера одинаковые. И для туристов будет интересным сравнить и посмотреть, как они используются.

— Я приехал узнать, готовы ли на этой стороне поддержать проект. Очень рад, что встретил здесь многих людей, которые хотят с нами сотрудничать и стать частью этого гастрономического маршрута, — поделился Тауно впечатлениями.

Другой рецепт для продвижения псковской кухни предложил Андрей Филатов. Для этого необходимо интересоваться своими традициями и предлагать то, что способно объединять людей:

— Наши туроператоры стали встречать гостей псковскими пирогами. Празднику «Псковский пирог» уже четыре года, и теперь многие знают, что есть псковские пироги. Меня радует, что какие-то вещи начинают объединять людей и мы стали изучать свои традиции.

Гастрономический туризм развивается и в мире, и в стране. И Псковская область находится в тренде — такой вывод сделали участники гастроэкспедиции.

— У нас было собрание с гастроэнтузиастами Псковской области, и когда видишь результаты, видишь горящие глаза — тебе хочется что-то делать. У вас есть неравнодушные люди, у которых горят глаза. И это, наверное, самое главное, — отметил Леонид Гелибтерман. 

КСТАТИ

В Москве 27 сентября в рамках Московского дипломатического гастрономического клуба, который объединяет послов зарубежных стран в РФ, состоится презентация Псковской области. На ней пройдет дегустация блюд псковской кухни, а также будет представлен туристический потенциал региона. Послы 10 стран уже подтвердили свое участие, ожидается вдвое или даже втрое больше участников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
По Печорской стороне

Экономика
4 сентября 12:33

По Печорской стороне

Новый экомаршрут появился в Псковской области (ФОТО)
Без романтики

Экономика / Сельское хозяйство
29 августа 09:50

Без романтики

Еще три года назад Оксана Кузьмина не знала, с какой стороны подойти к корове, а теперь она лихо управляется с доильным аппаратом, умеет принимать роды, в Италии училась варить сыр, а в Печорском районе осваивает непростую науку осеменения и селекции животных
Центральное звено экспорта

Экономика
26 августа 15:38

Центральное звено экспорта

Андрей Слепнев: У регионов есть широкий пул инструментов для развития экспорта
  • Гоночный грузовик пригонят в центр города на открытие ралли «Псков Ганзейский» (ПРОГРАММА)
  • Не исключены небольшие дожди 12 сентября на территории Псковской области
  • Трансляция «Гробницы малыша Тутанхамона» псковского драмтеатра начнётся в семь часов вечера
  • Контрабандистам сигарет из Пыталовского района грозит по пять лет тюремного заключения
  • О снижении стоимости проезда по маршруту Псков – Новгород сообщили жителям региона
  • Ольга Голодец узнала больше о туристическом потенциале Псковской области
  • В Опочке 14 октября начнётся конкурс исполнителей народной песни «Песня русская»
  • Полезный справочник о дополнительном образовании школьников выпустила «Псковская правда»
  • Вадим Зазимко предложил компании «Титан-Полимер» войти в состав композитного кластера
  • Елена Рыжикова: Изюминкой дизайна ногтей нашей героини стали стразы Сваровски
  • Кровлю Хрединского дома культуры в Струго-Красненском районе заменят за полтора месяца
  • Интернет-пользователям предлагают проголосовать за лучшего участкового Псковской области
  • Лабораторию по производству синтетических наркотиков накрыли в Плюсском районе
  • Падения человека с моста в Пскове сняла камера регистратора проезжавшего мимо автомобиля (ФОТО)

    • 10 сентября

  • Вера Емельянова: Диспансеризация псковичей должна быть выполнена в полном объёме
  • Татуированного 20-летнего Романа Фирсова разыскивают псковские полицейские (ФОТО)
  • Подать заявку на участие в фестивале «День Скобаря» псковичи могут до 17 сентября
  • Власти Великих Лук прокомментировали ситуацию о переименовании улицы Зеленой
  • Группа «Пропаганда» исполнит хиты нулевых перед жителями Дедовичского района
  • Завтра в Пскове стартует региональный чемпионат «Абилимпикс» среди школьников и студентов
  • Специалисты бесплатной консультационной службы ждут вопросы от псковских родителей
  • «Титан-Полимер» и «Моглино» представляют Псковскую область на Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме
  • Анастасия Бутузова: Голливудская улыбка – один из основных показателей успешности человека
  • Чем запомнилась эта неделя: Школа в Дно, споры с «Подростком» и телефон губернатора
  • Отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов мира» пройдёт в Пскове в ноябре
  • Прокурор Псковской области собирает вопросы от жителей Порховского района

    • 9 сентября

  • Андрей Царёв: Очень важно, чтобы спонсоры активно поддерживали программу «Подарки новорождённым»
  • Легкоатлет из Пскова Константин Шабанов подтвердил звание Чемпиона России в Сочи
  • Стали известно, какие произведения в Пскове не принимаются на поэтический конкурс «Чернильница»
  • Дмитрий Петров отличился на выборах главы Усвятского района

    • Новости

    Делаю по ночам

    Общество
    Ольга Нефёдова 11 сентября 11:10

    Делаю по ночам

    Псковичка при свете фонаря благоустраивает свой двор цветами и скульптурами из цемента (ФОТО)

    Что псковичи думают о работе четыре дня вместо пяти

    Экономика
    22 августа 09:55

    Что псковичи думают о работе четыре дня вместо пяти

    Сокращение рабочей недели всерьез взялись обсуждать диетологи и психиатры, депутаты и чиновники
    Синенький цветочек

    Экономика / Я – социальный предприниматель
    21 августа 09:51

    Синенький цветочек

    Зубной порошок, присыпки для детей, бумагу и даже линолеум делают из забытой на Псковщине культуры, которую хотят возродить предприниматели из Петербурга (ФОТО)