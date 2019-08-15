По следам княгини Ольги

Как здоровались псковичи, какие святые покровительствовали городу, кто назвал мост через Великую Ольгинским, что продавали и что покупали жители средневекового Пскова, смогли узнать участники экскурсии «Ключи от Ольгиного града», презентация которой для турфирм состоялась 8 августа. Водила «гостей» по городу псковитянка Алёна. Вместе с ней прогулялась и обозреватель «Псковской правды».
НЕ ПО ЧИНУ КНЯГИНЕ ВЕСТИ ЭКСКУРСИИ
— Княгиня Ольга — это наш символ, русская святая, она из наших мест, и мы гордимся этим. Вот почему мы решили сделать так, чтобы и туристы, и псковичи помнили этот образ. Надеемся, что экскурсия станет визитной карточкой Пскова, — рассказала директор образовательно-туристического центра «Исток» Елена Романова.
«Ключи от Ольгиного града» — это путешествие по городу, по тем местам, которые связаны с именем княгини Ольги. Авторы проекта долго думали над обликом экскурсовода, но в конце концов решили, что с историей средневекового города гостей будет знакомить псковитянка Алёна. Это не исторический персонаж, а собирательный образ жительницы средневекового Пскова.
— Мы решили не посягать на святое. Да и не по чину княгине вести экскурсии. Поэтому отказались от использования образа Ольги. Но если кому-то покажется, что псковитянка Алёна похожа на княгиню Ольгу, мы будем только рады, — рассказала экскурсовод Алёна Ульянова.
Женский скандинавский костюм псковитянки для экскурсии она разработала сама.
— По крайней мере, он соответствует эпохе: льняное платье, льняная рубаха, льняной сарафан, фибулы, бусы, серебряные украшения, например лунница — копия находки, обнаруженной псковскими археологами. Я представляю псковитянку достаточно высокого статуса, поэтому в костюме использованы натуральные камни и серебро. Шерстяной плащ малинового цвета тоже подчеркивает высокое положение в обществе. Так могла одеваться Ольга, — уверена экскурсовод.
Княгине экскурсию вести не по чину, так что гостей сопровождает псковитянка, но и сама Ольга могла одеваться как раз так.
Фото Анастасии Васенковой.
Похожая на княгиню псковитянка Алёна встречает участников экскурсии возле памятника княгине Ольге в Детском парке. Погружение в эпоху начинается с первых слов экскурсовода — Алёна кланяется со словами:
— Будьте здравы, гости дорогие!
Правда, как замечает экскурсовод, так было принято здороваться на Руси. В приграничном Пскове же здоровались по-особенному:
— Псковичи здоровались так между собой: «Тихо ли у вас?» — «Бог миловал!». Это означало, что врага не было.
Зато у Пскова было множество небесных покровителей, и некоторых из них экскурсанты с легкостью нашли на барельефе памятника: Довмонта-Тимофея и Александра Невского.
Из Детского парка экскурсия направляется на набережную Великой к Ольгинскому мосту.
— Мост на Великой появился не так давно — в начале XX века, в 1908 году. Псковичи выступили с инициативой, что им не хватает стационарного моста. До этого мост был наплавной: накладывали бревна, его часто размывало и неудобно было им пользоваться. В 1911 году инженером Григорием Соловьёвым был построен мост. По просьбе псковичей он направил царю письмо с просьбой назвать мост Ольгинским. Мост был очень красивый, кружевной, аналог моста в Будапеште, — рассказала экскурсовод.
Впрочем, в Пскове еще много мест, носящих имя легендарной княгини: Ольгинская набережная, Ольгинская часовня, Ольгинский ключ и другие. Часть этих объектов гости и псковичи смогут сами увидеть во время экскурсии.
Костюм для экскурсии Алёна Ульянова разработала сама.
Фото информационного туристского центра Псковской области.
А еще — узнать, что продавали и что покупали жители средневекового Пскова. Причем товары, которыми обменивались псковские купцы с заморскими, можно не только увидеть, но и подержать в руках.
— Княгиня Ольга, конечно же, развивала торговлю. И здесь шла прямая дорога на Торг, — рассказывает Алёна группе, остановившейся в арке возле Власьевской башни. А затем достает множество товаров, чтобы туристы попробовали угадать, чем мы торговали и что покупали.
Сушеная рыба в одной из коробок оказывается снетком. Его, конечно же, псковичи добывали и продавали.
— Эта рыбка для псковичей имела большое значение. Семьи в Пскове были большими — 12-13 детей. Псковскому крестьянину хлеба хватало до Рождества, а после выручал снеток, — поясняет экскурсовод.
А вот специи, вино и соль, как можно догадаться, псковичи закупали. Причем те же специи могли себе позволить приобретать только очень зажиточные горожане.
От места, на котором в Средние века шла торговля, Алёна ведет гостей в Псковский кремль. Там туристов тоже ждут задания и приятный сюрприз. Каждый получит ключик от Пскова — символ открытия новых маршрутов и новых знаний.
В стенах Псковского кремля участников экскурсии ждет приятный сюрприз.
Фото информационного туристского центра Псковской области.
«Ключ от Ольгиного града» — это классический вариант экскурсии, поданный с элементами драматизации, чтобы сделать экскурсию по Пскову более интересной. Существуют летний и зимний варианты такой экскурсии. Ее могут заказывать как группы, так и индивидуальные туристы. Наиболее интересна она будет для семей с детьми, потому что здесь много заданий, которые не дадут детям скучать. Этот проект разработал центр «Исток» — наш аккредитованный гид. Мы отвечаем за качество продукта и надеемся, что экскурсия будет востребована.
Дарья Владимирова, консультант Информационного туристского центра Псковской области