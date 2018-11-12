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Экономика / Туризм

Для туристов и таксистов

Новый путеводитель по улицам Пскова поможет горожанам и гостям почувствовать уникальность города

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Светлана Синцова
12 ноября 2018 года, 09:55
Фото: Андрей Степанов
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Впервые за четверть века издан современный справочник-путеводитель по улицам Пскова. Издание, выпущенное тиражом 500 экземпляров, — результат проекта «Улицы Пскова: справочник-путеводитель гостя и горожанина», реализованного Театрально-концертной дирекцией и Информационным туристским центром в рамках проекта «Команда 2018». Справочник поможет совершить увлекательные пешие прогулки по улицам Пскова. В сборнике также дана информация о знаменитых людях, которые жили на этих улицах.

По словам одного из авторов проекта — заведующей отделом краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки и участницы «Команды 2018» Елены Киселевой, сборник — обновленная версия путеводителя по Пскову, который вышел в 1994 году.

— Составителя предыдущего путеводителя, Валентина Павловича Краснопевцева, уже нет в живых. И за 25 лет многое в городе поменялось. Поэтому, когда появилась «Команда 2018», мы тоже решили поучаствовать и продолжить дело Валентина Павловича. За основу книги взята его концепция. Но многое пришлось дополнять, — рассказала Анна Киселева. Она также добавила, что сборник подтолкнет молодое поколение интересоваться историей города.

— Эта книга — наша дань любви к древнему прекрасному Пскову. Теперь горожане, взяв ее в руки, по-другому будут относиться к городу. Может, они даже мусорить будут меньше, — заметила она.

Соавтор проекта Дмитрий Лупанов признался, что его интерес к теме городских улиц имеет глубокие корни.

— Я вспоминаю, как в детстве мы брали старый справочник, выписывали оттуда незнакомые улицы, а потом ездили на велосипеде — искали, где они находятся. Поэтому участвовать в таком проекте мне было интересно, — сказал он.

Задачей Дмитрия была проверка названий улиц по нескольким источникам, потому что за 25 лет некоторые улицы были переименованы и появилось около 40 новых:

— Все это отражено в справочнике. Там обозначено 483 улицы. Кроме того, есть разделы: набережные, площади, парки и скверы, мосты. Очень существенно мы переработали раздел, посвященный паркам и скверам — их количество увеличилось с 17 до 39. И добавили несколько мостов — это живописные подвесные мостики в районе Любятово, которые будут интересны туристам. Наде­юсь, эта книга поможет почувствовать уникальность и неповторимость нашего города.

Послесловие к сборнику написал псковский историк, профессор ПсковГУ Анатолий Филимонов. По его словам, предыдущие путеводители были востребованы не только туристами, но и «в практических целях».

— Когда вышло первое издание, более 200 экземпляров купили органы милиции. Их вручили каждому участковому. Сейчас полицейским тоже неплохо бы иметь этот сборник. Может, он пригодиться и таксистам, так как не все хорошо знают город,— отметил Анатолий Филимонов. — Город обновляется, за его развитием угнаться сложно, но стараться надо. И то, что эта книга вышла, — хорошо. Это неплохой вклад в копилку нашего краеведения. 

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