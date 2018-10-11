Три часа о туризме

Создание туркластера, подготовку к Ганзе и множество других вопросов, связанных с повышением туристской привлекательности региона, обсудил губернатор Михаил Ведерников с представителями туриндустрии. Такие неформальные встречи глава региона предложил проводить регулярно.

Очень здорово, что наш губернатор настолько заинтересован проблемами туризма, что выражает готовность предпринять максимум зависящего от него для того, чтобы увеличивался турпоток в регион. На моей памяти, а я уже 25 лет работаю в этой отрасли, такая встреча с первым лицом региона состоялась впервые, что, естественно, очень приятно. Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

ПСКОВ В ТЕЛЕФОНЕ

Представителям турсообщества был презентован электронный гид, который разработали в рамках проекта «Цифровой регион». Приложение работает для iOS и для Android и пока включает 66 памятников культуры и 3 турмаршрута.

Гид будет дорабатываться, и нам необходимо ваше экспертное мнение, чтобы сделать его максимально эффективным и удобным для пользователей. Свою основную задачу мы формулируем как «Псков на ладони» — предоставить максимум информации о регионе: о достопримечательностях, местах отдыха, досуга, точках питания в одном месте. Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

По словам президента Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелены Самохваловой, это достаточно затратный проект, требующий большой технической проработки.

Наконец-то этот проект осуществился. Это необходимый инструмент в услугах туриндустрии в целом, который уже давно используется в том или ином виде в мировом туризме. Люди, которые путешествуют, на 99 % пользуются гаджетами, современными технологиями, и мы очень рады тому, что теперь это у нас тоже есть. Гелена Самохвалова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур»

Президент «Астур» также отметила, что тексты электронного гида хорошо выверены, доступ к нему очень прост. — Думаю, что наличие этого сервиса не только улучшит качество предоставляемых нами услуг, но и еще привлечет туристов. В частности, я предложила использовать возможности этого сервиса в «Ласточке», чтобы к нему могли подключиться те, кто путешествует с деловыми целями. Возможно, это спровоцирует человека вернуться к нам уже в качестве туриста, с семьей или с друзьями.

В «ЛАСТОЧКЕ» ПРО ТУРИЗМ

Активно используют представители псковских турфирм и возможности, которые открыл запуск железнодорожного сообщения между Псковском и Санкт-Петербургом: — Мы работаем над созданием программ на «Ласточке», потому что это очень интересно и перспективно. Мы уже и сейчас используем ее возможности для привлечения туристов в регион, — сообщила Светлана Баранова. Она рассказала, что бюро путешествий планирует активно участвовать в программе по презентации потенциала Псковской области и работать по реализации всех проектов, о которых рассказали губернатору: «Серебряное ожерелье», «Русские усадьбы», «Моя Россия». — Также нам интересны идеи появления в Пскове императорского состава и интерактивной экспозиции о последних днях императора Николая Второго. «Императорский маршрут», разработанный нашей компанией, признан брендовым для региона. Естественно, для расширения круга объектов, которые мы могли бы показывать туристам в ходе пребывания в Пскове, эти инициативы чрезвычайно важны, — отметила Светлана Баранова.

ЗАРЕТНАЯ БРОНЬ