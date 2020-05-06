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Экономика

Очень длинные рубли

Участники рынка интернет-торговли считают, что дистанционные покупки будут постоянной практикой у все большего числа псковичей

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Светлана Синцова
6 мая 2020 года, 10:00
Фото: Дарья Хваткова
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От коронавируса и связанных с ним ограничительных мер пострадали многие сферы бизнеса. Но для некоторых направлений карантин и самоизоляция населения стали скорее новой возможностью для роста. Например, в связи с закрытием офлайновых торговых точек все больше покупок совершается в интернет-магазинах, а значит, увеличивается объем работы у сервисов доставки. Так ли это? «Псковская правда» и ПАИ поинтересовались у ведущих представителей сферы интернет-торговли.

Интернет-магазины развивают логистику

- Группа «М.Видео-Эльдорадо» сейчас работает как онлайн-ритейлер и перестроила все процессы таким образом, чтобы люди оставались дома, но при этом имели доступ к социально-важным товарам, к которым можно отнести и технику. По два магазина каждой из сетей в Пскове продолжают функционировать как пункты выдачи онлайн-заказов и салоны связи, - сообщили в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо.

В пресс-службе отметили, что оформить покупку на сайтах можно с дополнительной скидкой 5% как для бесконтактного самовывоза из удобного магазина, так и для бесконтактной курьерской доставки.

- В апреле трафик на онлайн-площадках увеличился более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заказы с доставкой выросли в несколько раз, - отметили в компании. - Среди наиболее популярных товаров - телевизоры, смартфоны, крупная бытовая техника, аксессуары, компьютерная и оргтехника.

С учетом роста спроса компания привлекает дополнительных логистических партнеров и сотрудников службы доставки.

Очень длинные рубли
В Wildberries выросла доставка предметов повседневного спроса
Фото Дарьи Хватковой

В популярном магазине Wildberries рассказали, что доставка предметов повседневного спроса в Псковскую область по сравнению с прошлым годом выросла в десятки раз, продажи увеличились на тысячи процентов.

Так, в первые три недели самоизоляции, с 30 марта по 19 апреля, продажи товаров для здоровья на Wildberries выросли на 4495%, строительных инструментов – на 2680%, продуктов питания – на 1165%, детского питания – на 770%, электроники – 560%, хозяйственных товаров – на 180%, а товаров для новорожденных (средств гигиены, аксессуаров для кормления) – на 140%.

- Мы планируем и дальше развивать логистические мощности компании, открывать новые пункты выдачи заказов Wildberries в населенных пунктах Псковской области и прогнозируем дальнейший рост продаж и количества доставок в регионе, - отметили в Wildberries.

Также в компании рассказали, что во время самоизоляции услугами интернет-магазина стали чаще пользоваться пожилые люди.

- Мы понимаем, что в ближайшее время социальная значимость интернет-торговли продолжит расти: все больше жителей нашей страны будут совершать покупки онлайн, аудитория интернет-покупателей будет расширяться, в том числе благодаря увеличению количества покупателей из небольших населенных пунктов страны и покупателей в возрасте от 55 лет, количество которых на Wildberries в апреле выросло втрое, - отметили в пресс-службе компании.

Доставка растет, но не равномерно

Согласно данным транспортной компании DPD, объемы отправок в Псков и область в апреле выросли почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост по отношению к марту 2020 составил около 40%.

- В целом мы отмечаем рост доставок из интернет-магазинов не только в этом регионе, но и по всей стране. При этом рост не совсем равномерный: например, продажи одежды, которая была лидером в онлайн-торговле, сейчас снижаются, зато растут магазины, связанные с товарами для дома, сада и хобби, - рассказала директор Север-Западного региона DPD в России Мария Канакина.

В мае обычно есть снижение объемов, возможно, в этом году будет несколько иная картина в связи с самоизоляцией в большинстве регионов РФ: люди находятся дома и чаще заказывают доставку, чем раньше.

В курьерской службе доставки СДЭК резкого роста числа заказов не было. По сравнению с мартом в апреле оно вообще не увеличилось, а на фоне аналогичного периода прошлого года выросло на 8%. При этом представители компании в комментарии «Псковской правде» отметили, что в данном случае нельзя говорить, что это связано с коронавирусом:

- Мы планово растём ежегодно, потому показатели по сравнению с прошлым годом ожидаемо больше.

- Прогнозы делать трудно, многое зависит от ситуации, которую просчитать на длительное время вперёд невозможно в текущих условиях. Рассчитываем на стабильные показатели и небольшой прирост, - сообщили в компании.

А вот в группе компаний Boxberry, напротив, отметили снижение объемов доставки в Псковскую область.

Очень длинные рубли
Пока количество заказов из интернет-магазинов растет
Фото Андрея Степанова

- Сейчас трудный период для всех, в том числе, и для рынка интернет-торговли, - заметила руководитель макрорегиона ЦЕНТР группы компаний Boxberry Ирина Сельченкова.

По ее словам, если первые месяцы 2020 года показывали положительную динамику, то в апреле число заказов из российских интернет-магазинов в Псковской области снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 35% по сравнению с мартом.

- Это обусловлено, во-первых, нестандартной для всех нас ситуацией. Люди столкнулись с большим стрессом, вынуждены были пересматривать свои планы на ближайшие несколько месяцев. Естественно, что они отказались от сезонных покупок (одежда, обувь, товары для отпуска и путешествий) на некоторое время. Во-вторых, в ситуации неопределенности и падения покупательской способности население стало экономить. В ближайшие несколько месяцев жители Пскова будут внимательнее подходить к своим тратам, снизится число спонтанных и дорогих покупок, - пояснила Ирина Сельченкова.

Однако, уже в мае, по ее мнению, ситуация, скорее всего, выправится. В компании ожидают, что в этом году не будет традиционного снижения показателей в первой декаде мая:

- Путешествия отменяются, люди останутся дома и будут тратить деньги здесь. Объем интернет-покупок будет расти. В первую очередь рост коснётся продуктов и детских товаров. Также в ТОПе товарных категорий будут спортивные товары для дома, бытовая химия, книги и товары для хобби. Кроме того, ограничительные меры сказываются на доступности многих непродовольственных товаров в обычных магазинах. При этом ассортимент в онлайне остается по-прежнему широким. Многие продавцы и производители, ранее работавшие только в офлайне, активно подключают канал онлайн-продаж, чтобы сохранить свой бизнес, - добавила наша собеседница.

Ирина Сельченкова также отметила, что меняется поведение покупателей.

- В апреле многие попробовали впервые покупать онлайн. Они увидели, как это работает. Оценили возможность бесконтактной курьерской доставки. Это дает им положительный опыт предоплаченных покупок и формирует доверие к рынку в целом. Из самоизоляции мы все выйдем с набором новых привычек. И покупки в интернет-магазинах станут постоянной практикой у большинства жителей области.

Работаем и думаем о завтрашнем дне

Сервисы по доставке еды тоже активно развиваются, во всяком случае, такую услугу ввели практически все кафе и рестораны Пскова. Настолько эффективен этот сервис – сказать сложно. Многие псковские заведения общепита не откликнулась на наши запросы по этой теме. Но есть и положительный опыт некоторых предпринимателей по работе сервисов, связывающих граждан на изоляции и внешний мир.

- Количество доставок выросло на 10% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, - сообщил директор сети кафе «Окинава Псков» Александр Виноградов. - Средний чек пока не изменился. Больше всего заказывают роллы и лапшу ВОК.

В то же время он заметил, что в связи с ограничительными мерами не работают кафе, а следовательно, общая выручка стала меньше. Что касается прогнозов на будущее, по словам Александра Виноградова, доставка в регионе будет развиваться, если будет доход у населения.

Есть положительная динамика и в работе службы доставки кафе «МИША». Стоит отметить, что в прошлом году предприниматели работали только по доставке кондитерских изделий. Во время карантина кафе принимает заказы на весь ассортимент.

- С начала карантина доставки увеличились: раньше было 5-10, теперь 10-20 доставок в день. Средний чек вырос приблизительно в 1,5 раза. Заказывают все подряд: еду, торты, пироги, хлеб, - рассказала предприниматель Елена Пасько. Но прогнозов давать не стала.

- Работаем и думаем только о завтрашнем дне, - заметила она.

Очень длинные рубли
Предприниматели пока прогнозов давать не хотят
Фото из группы кафе МИША в Вконтакте

***

Эксперты отмечают, что рынок интернет-торговли в России в эти весенние месяцы, безусловно, в одночасье вырос, но этот рост – «стероидный». И что ритейлерам и логистам не стоит обольщаться: после того, как наступит «мирное время», потребители вернутся к привычным моделям поведения. При этом они ссылаются на опыт европейских стран, где по мере снятия ограничений снижается и объем электронной коммерции.

Впрочем, не стоит забывать, что в Европе он и до коронакризиса был несравнимо выше, ем в России. И заказы через интернет там делали те же люди, что и прежде: просто в больших объемах. А вот в нашей стране первый опыт в онлайне получило множество людей, ранее дальше «Пятерочки» или «Магнита» не заглядывавших. Так что отечественные интернет-ритейлеры в любом случае расширили свою аудиторию.

По данным статистики, до пандемии на долю покупок в интернете в России приходилось всего 3%. А в ходе коронакризиса, считают эксперты, этот показатель вырастет до 5% в целом по стране и до 15-20% в Москве и в столичном регионе, достигнув уровня таких стран, как Германия и Великобритания.

А значит, можно предположить, что верны прогнозы участников рынка и относительно поведения псковских покупателей, доля которых в Сети будет неизменно расти. Возможно, свою выгоду смогут получить и псковские производители и продавцы. Разумеется, если будут поспевать за трендами и проявлять гибкость.

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