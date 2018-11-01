«Псков сможет избежать ошибок Флоренции»

Многие ли псковичи знают, что главная магистраль города носила когда-то неблагозвучное название «Трупехова улица»? Что дома 14 и 16 на Октябрьском проспекте стоят на сваях, сделанных из рельсов для трамвая, который ходил по городу в конце XIX века? А что в одном из этих домов жила архитектор, которая разрабатывала проект мавзолея для Сталина? Хранят интересные факты о Псковском крае и его жителях наши библиотекари. Два дня на прошлой неделе с ними провела Дарья Белякова, заместитель директора Академии Рудомино Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино. Рассказала библиотекарям Пскова о концепции «Life beyond Tourism» и послушала их предложения по турмаршрутам. Своими впечатлениями она поделилась с «Псковской правдой».

Сейчас очень многие памятники всемирного культурного и природного наследия испытывают сильную нагрузку от наплыва туристов и от этого еще больше разрушаются. В России такой проблемы, как огромный поток туристов, нет. Поэтому сейчас, когда мы только развиваем свои услуги и сервисы для туристов, у нас есть возможность все сделать правильно. Учесть зарубежный опыт и не повторять чужих ошибок. Идея «Life Beyond Tourism» в том, что туризм нужно делать культурным, просветительским, устойчивым. Чтобы туристы, приезжая, могли узнать гений места — познакомиться с местными обычаями, местной историей, местным производством. Они не смогут этого сделать без атмосферы гостеприимства, которая на Псковской земле совершенно точно существует. Суть концепции — создавать атмосферу гостеприимства для туристов и рассматривать их не как источник доходов для туристической инфраструктуры, а как своих гостей и новые возможности для общения.

Представьте себе итальянскую Флоренцию: центральную площадь и все ее достопримечательности, которым уже не одна сотня лет. Вот в таком окружении вырос Паоло дель Бьянко — создатель Фонда Ромуальдо дель Бьянко. Фонд он назвал в честь своего отца, бизнесмена, владельца семейного гостиничного бизнеса. Как человек, выросший среди памятников культуры, исторического наследия человечества, он не мог не думать о том, как его сохранить, учитывая, что Флоренция — это популярный туристический город, где поток туристов все прибывает. Целью многолетних исследований фонда было создание такой экономической схемы, чтобы объекты культурного наследия не бездумно разрушались туристами, а охранялись и получали дополнительное финансирование на реконструкцию. Так и родилась концепция «Life Beyond Tourism». Дословный перевод — «жизнь больше, чем туризм», «жизнь вокруг туризма». Но мы переводим как «путешествия и межкультурный диалог», «просвещение через путешествие».

— Как библиотеки могут помочь в развитии такого просветительского туризма?

— Библиотеки еще до революции собирали материалы по истории края. У них накоплен огромный опыт по краеведению. Помимо того, что в библиотеках хранятся сами документы, мы умеем с ними хорошо работать: изучать, описывать, рассказывать. И третья наша сильная сторона — мы умеем работать с людьми. То есть знаем, как донести информацию до людей, чтобы это было интересно и востребовано. Плюс библиотек в том, что они являются создателями качественного информационного продукта, связанного с краеведением, который очень востребован туристом. Например, в книге «Псковский край для туристов», выпущенной Псковской областной библиотекой еще два года назад, очень интересно описаны уже существующие культурные маршруты.

— Насколько проекты библиотекарей, которые вы увидели на презентации, готовы к использованию в работе?

— Сегодня было 14 выступлений. Каждое из них представляло собой готовый к употреблению информационный продукт для туристов. Наши коллеги очень постарались, и каждый предложил один из культурных маршрутов, которые действительно могут быть интересны туристам. Например, заведующая отделом информационно-коммуникационных технологий Центральной городской библиотеки Настасья Бурова рассказала об электронном путеводителе «Парки, сады и скверы города Пскова». Это прекрасный готовый продукт, его можно найти на сайте библиотеки. Но нужно поработать над ним, чтобы сделать из него мобильное приложение. И было бы прекрасно, если бы нашлись средства на то, чтобы его издать. В виде книги он существует всего в двух сигнальных экземплярах. Хорошо бы, чтобы путеводитель вышел тиражом хотя бы в тысячу экземпляров. Потому что он должен быть в библиотеках города, в школах, и его прекрасно можно продавать туристам.

— Насколько возможно «просвещение через путешествия» без мощной экономической составляющей в современных условиях, когда все стремятся зарабатывать деньги?

— Я просила участников семинара написать эссе, как они видят применение этой концепции в своей работе. Прозвучало мнение о том, что именно библиотекари, как бессребреники, не ставят во главу угла зарабатывание денег и могут обеспечить атмосферу гостеприимства. Через общение с библиотеками человек будет чувствовать только искреннее желание поделиться с ним информацией и рассказать о чем-то интересном. Именно здесь создается атмосфера гостеприимства, именно библиотеки могут влиять на развитие устойчивого туризма в нашей стране. Хотя, конечно, важна туристическая инфраструктура, на которую библиотеки повлиять не могут. Власти должны понимать, что если вкладываться в развитие отрасли, то отдача будет и довольно скоро. Туризм в России развивается очень активно. И если мы ему поможем в начале, мы получим отдачу и пользу для всей области.