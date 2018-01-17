Подстричь бороду Урганту

Победители регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель» получили право представлять регион на федеральном этапе в Москве и обменялись опытом с российскими коллегами. Денис Матвеев, Сергей Буянов и Алеся Яковлева рассказали «Псковской правде» о том, чем опыт участия в столичном форуме может быть полезен для развития своего бизнеса.

МАЛЫШИ ОПОЗНАЛИ В РОБОТЕ ЧЕЛОВЕКА

Руководитель детской развивающей студии «Сонатал» Алеся Яковлева сумела в течение пяти лет увеличить штат от 2 до 11 человек за счет открытия новых направлений. И намерена продолжать эту работу. В частности, на базе студии предприниматель планирует открыть школу пренатального развития. Это музыкальная методика пренатального развития плода, направленная на гармонизацию жизни семьи в период ожидания малыша. Программа была апробирована в 80-х годах прошлого века педагогом-ученым Михаилом Лазаревым. Свой проект Алеся представила на форуме в Москве.

Мероприятие масштабное, организовано на нескольких площадках. Я принимала участие в защите проектов в номинации «Работодатель года». Участников много, и много креативных идей молодых предпринимателей до 30 лет. Мне понравились проект школы изучения иностранных языков и проект барбер-клуба, который ориентирован на клиентов-мужчин, ухаживающих за своей бородой. К создателям клуба ходит стричься, скажем, Иван Ургант, звезды спорта. В рамках проекта проводится много благотворительных акций, например встречи ребят из детского дома с их спортивными кумирами. Алеся Яковлева, победитель регионального конкурса в номинации «Работодатель года»

По словам Алеси Яковлевой, ее проект не такой масштабный, но тоже нацелен на организацию досуга детей. — Мы хотели бы побольше сделать театральных квестовых мероприятий. Сотрудничаем с колледжем культуры — у нас есть совместные проекты, хотелось бы их расширить. Для младших школьников мы проводили утренники «Новогоднее путешествие в соседнюю галактику». Наш робот-трансформер шокировал даже родителей. Благодаря костюму его не отличить было от настоящего робота! Хотя малыши все-таки опознали в нем человека. Наши дети очень развитые, и мы помогаем им развиваться.

Для открытия новых направлений предприниматель привлекает дополнительных сотрудников: — Мы обновили лицензию в этом году на работу с беременными мамочками по программе сонатал-педагогики — методике пренатального, то есть дородового воспитания. Есть в планах и направления, которые мы еще не запустили. Например, шахматный клуб. Ищем преподавателя, который работает с маленькими детьми. Если к нам будут приходить педагоги с интересными предложениями и интересными программами, мы будем рады их видеть в нашей студии.

Еще один победитель регионального этапа конкурса (номинация «Производство года») — Кирилл Филиппов — не смог принять участие в федеральном этапе конкурса.

Было большое желание рассказать о своем предприятии, но я учусь заочно, шла сессия, и необходимо было сдавать экзамены. Поэтому, к сожалению, я не смог поехать в Москву. Кирилл Филиппов, победитель регионального этапа конкурса

Напомним, что победу в региональном конкурсе получил его проект по открытию в деревне Спицино Гдовского района пекарни «На Паяхъ». Пекарня производит ремесленный хлеб ручной работы, возрождая традиции производства на живых заквасках. Самой большой сложностью в реализации проекта оказалось полное отсутствие на местном рынке труда кадров для производства. Для обучения пекарей и кондитеров «с нуля» пришлось привлекать технолога из Санкт-Петербурга. Сейчас на предприятии работают 16 человек. Предприниматель обучает новые кадры за свой счет и даже помогает с решением жилищных проблем.

ПОЛИТИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ

Сергей Буянов к своему бизнес-проекту — открытию сервиса по ремонту бытовой электроники и техники в Опочке — шел несколько лет. Первая попытка бизнеса в 2009 году закончилась неудачно. Пришлось закрыть ИП. В итоге молодой человек выбрал направления, в которых сам разбирался: ремонт стиральных машин и микроволновок, телевизоров, игровых приставок, компьютеров, телефонов и планшетов. Причем он занимается не простым, а глубоким ремонтом, требующим определенного подхода и обширных знаний. Свой проект Сергей презентовал на конкурсе в Москве.

Участие в федеральном этапе конкурса однозначно было полезно. Собрались представители всех регионов, я прослушал порядка 50 презентаций в своей номинации. Были ребята, которые достойно выступали. Сергей Буянов, победитель регионального конкурса в номинации «Открытие года»

С одним из участников Сергею удалось поговорить после официальной части: — Виктор — молодой ученый-математик — разработал программу для динамичного ценообразования на автобусные и авиабилеты. В зависимости от заполненности автобуса стоимость билета рассчитывается в каждом случае индивидуально. В итоге минимальная цена при полной наполненности автобуса получается фактически в два раза ниже рыночной. Он в двух словах мне объяснил свою идею, и пока я ехал домой 600 км, думал, как мне применить ее в своем сервисе. Короче, на основе разговора с ним я пересмотрел всю политику ценообразования.

По словам предпринимателя, на данный момент в большинстве сервисов есть прайсы с фиксированными ценами. И получается, что «люди приносят телефоны разных ценовых категорий, в разном состоянии, а стоимость услуги одинаковая». — Бывает, что-то за 10 минут сделал, а денег берешь прилично, или наоборот, на чем-то застрянешь на полдня и столько же денег получишь. Чтобы этого не было, я ввел почасовую оплату работы. Час — 600 рублей, а дальше — повышающие и понижающие коэффициенты в зависимости от стоимости работы, от дороговизны телефона или ноутбука, — рассказывает предприниматель о сути своего нововведения. Кроме того, молодой предприниматель узнал о различных программах поддержки молодежи на селе: — Например, есть такое объединение, как Союз сельской молодежи. Эта всероссийская организация занимается поддержкой молодых семей в деревнях, у которых есть крестьянско-фермерские хозяйства. Им выделяют гранты, дают кредиты. Когда приехал домой, рассказал о союзе своему товарищу. Он предприниматель, живет в деревне. Теперь будет заниматься созданием КФХ, так как поддержка приличная. Впрочем, и свой бизнес Сергей намерен развивать в райцентре и не планирует переезжать в Псков. Более того, он собирается создать целую сеть по ремонту бытовой техники в близлежащих районах. Причем собирается оказывать населению услуги по сложному ремонту техники. По словам Сергея, ремонт техники в большинстве зачастую сводится к модульному. Например, материнская плата сгорела — поставил новую. 90 % сервисов по этому принципу и живут. — Но у людей покупательная способность низкая, поэтому сложный ремонт востребован, — уверен технарь. — Однако проблема в том, что у нас в сервисе таким ремонтом занимаюсь только я. Другие ребята выполняют простые ремонты. И получается, что по сложным ремонтам висит очередь, а простых ремонтов не хватает. Чтобы решить эту проблему, мы сделали в одном из магазинов Себежа пункт приема. Люди приносят туда на ремонт устройства, а я раз в неделю забираю. Хочу такие же пункты приема открыть в Красногородске, Пустошке, Новоржеве, Пушгорах и Острове. Моя цель — построение сети пунктов приема в радиусе 60 км от Опочки.

ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Денис Матвеев работает в лицее №10 Пскова учителем математики и физики, входит в состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. В 2017 году он стал реализовывать бизнес-проект «Перспектива». Собрал команду, помогающую молодежи разобраться в новых технологиях и запускать IT-проекты. Свою разработку Денис презентовал участникам федерального этапа конкурса «Молодой предприниматель России».

Все мероприятия конкурса проходили в Центре стратегических инициатив в Москве: первые два дня — обучение, а третий день — отчетный, когда мы должны были защищать свои проекты перед комиссией. В нашей группе было человек 50, на презентацию давалось три минуты и две минуты — на вопросы. Бизнес-идеи были совершенно разные. Денис Матвеев, победитель регионального этапа конкурса в номинации «Социальный бизнес года»

По итогам презентации, в этот же день, награждали победителей. По словам нашего собеседника, «все было по-честному» — идеи победителей конкурса были интересные и действительно востребованные: рекламное агентство, частный детский сад, разработка мобильных приложений. Денис также отметил, что для него участие в конкурсе — это, в первую очередь, общение с другими предпринимателями: — На сегодняшний день у нас создана некая ячейка социальных предпринимателей, которые были на этом форуме. Мы до сих пор поддерживаем связь, обмениваемся наработками. Кроме того, до заключительной части целый день были тренинги, и можно было послушать ведущих бизнесменов — людей, которые набили шишки и сформировали существующий бизнес.