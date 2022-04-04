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Общество / Здоровье

Ласковый убийца

Можно ли вылечить гепатит С

Текст:
Елена Аверьянова
4 апреля 2022 года, 10:48
Фото: https://zdorovieinform.ru/
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«У меня выявлен гепатит С. Особых жалоб на здоровье, кроме сильной утомляемости, больше нет. Есть ли необходимость в лечении и можно ли от этого вируса избавиться полностью?», - спрашивает Мария Санталова из Порхова.

Часто единственным признаком заболевания является астенический синдром в виде общей слабости и быстрой утомляемости. Но вирус постоянно разрушает печень, а исходом заболевания часто становятся цирроз или карцинома.

Ласковый убийцаЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Хронический вирусный гепатит С долгое время может никак себя не проявлять, отчего заслужил название «ласкового убийцы»: нет ни желтухи, ни болей в правом подреберье, в анализах крови тоже может не наблюдаться изменений. Часто единственным признаком заболевания является астенический синдром в виде общей слабости и быстрой утомляемости. Но вирус постоянно разрушает печень, а исходом заболевания часто становятся цирроз или карцинома. Поэтому только адекватная противовирусная терапия поможет остановить патологический процесс. Современные препараты позволяют полностью избавиться от вируса уже за 12 недель лечения. Вид терапии поможет подобрать врач-инфекционист на основании лабораторно-инструментального обследования.

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