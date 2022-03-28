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Общество / Здоровье

Сон на ходу

О чем говорит дневная сонливость

Текст:
Елена Аверьянова
28 марта 2022 года, 10:50
Фото: https://grodno24.com
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«Днем очень клонит в сон, особенно после обеда. А потом полночи не уснуть. Как с этим справиться?», - спрашивает Ирина Столярова из Печор.

Дневная сонливость всегда указывает на скрытые проблемы с кровообращением. Причины такого состояния могут быть разные: от сахарного диабета и атеросклероза до остеоартроза шейного отдела позвоночника.

Сон на ходуЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Гипоксия (недостаток кислорода в крови) приводит к сонливости и, как следствие, нарушению циркадных ритмов сна и бодрствования. Поэтому обследование должно включать диагностику состояния сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также опорно-двигательного аппарата. Лечение состоит из нормализации кровотока и восстановления обменных процессов во всем организме. Огромную роль в выздоровлении играет правильное питание и физическая активность, которые позволят сосудам сохранить свой тонус. 

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Сон на ходу
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