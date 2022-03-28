Сон на ходу

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». «Днем очень клонит в сон, особенно после обеда. А потом полночи не уснуть. Как с этим справиться?», - спрашивает Ирина Столярова из Печор.

Дневная сонливость всегда указывает на скрытые проблемы с кровообращением. Причины такого состояния могут быть разные: от сахарного диабета и атеросклероза до остеоартроза шейного отдела позвоночника. Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Гипоксия (недостаток кислорода в крови) приводит к сонливости и, как следствие, нарушению циркадных ритмов сна и бодрствования. Поэтому обследование должно включать диагностику состояния сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также опорно-двигательного аппарата. Лечение состоит из нормализации кровотока и восстановления обменных процессов во всем организме. Огромную роль в выздоровлении играет правильное питание и физическая активность, которые позволят сосудам сохранить свой тонус.

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