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Общество / Здоровье

Учитесь плавать

Текст:
Елена Аверьянова
14 марта 2022 года, 15:44
Фото: medklinika.spb.ru
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Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя».

«После плавания в бассейне очень кружится голова - чтобы не упасть, приходится останавливаться. С чем это может быть связано?», - спрашивает Сергей Прохор из Пскова.

Во время плавания активизируются разные группы мышц и происходит перераспределение кровотока по сосудам. Чаще всего это связано с шейным отделом позвоночника: наличием остеоартроза, межпозвонковых грыж, спазмом брахиоцефальных сосудов.

Учитесь плаватьЕлена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Плавание обладает способностью расслаблять спазмированные мышцы, что может привести к поступлению большего количества кислорода в головной мозг, и, соответственно, вызвать кратковременное головокружение. Большое значение имеет стиль плавания: брасс дает большую нагрузку на шейный отдел, чем кроль. Поэтому при появлении головокружения после плавания необходимо пройти обследование позвоночника и сосудов и на основании результатов вместе с тренером подобрать оптимальную нагрузку.

В клинике «Профессор» можно выполнить комплексную диагностику состояния иммунной и сердечно-сосудистой систем, а также обследование на все инфекционные заболевания, в том числе срочные анализы на COVID-19 методом ПЦР. 

Учитесь плавать
СПРАВКА

Клиника «Профессор», телефон: 8 (8112) 44-10-90, 44-11-10.

Псковский район, деревня Борисовичи, ул. Балтийская, 6.

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