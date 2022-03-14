Учитесь плавать

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«После плавания в бассейне очень кружится голова - чтобы не упасть, приходится останавливаться. С чем это может быть связано?», - спрашивает Сергей Прохор из Пскова.
Во время плавания активизируются разные группы мышц и происходит перераспределение кровотока по сосудам. Чаще всего это связано с шейным отделом позвоночника: наличием остеоартроза, межпозвонковых грыж, спазмом брахиоцефальных сосудов.
Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ
Плавание обладает способностью расслаблять спазмированные мышцы, что может привести к поступлению большего количества кислорода в головной мозг, и, соответственно, вызвать кратковременное головокружение. Большое значение имеет стиль плавания: брасс дает большую нагрузку на шейный отдел, чем кроль. Поэтому при появлении головокружения после плавания необходимо пройти обследование позвоночника и сосудов и на основании результатов вместе с тренером подобрать оптимальную нагрузку.
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