Уязвленная кожа

Продолжаем отвечать на вопросы читателей, присланные в рубрику «Доктор нужен вовремя». «На коже ног стали появляться язвы. Страдаю варикозной болезнью, и эти язвы очень плохо заживают. Как справиться с проблемой?» - спрашивает Валерия Семенова из Пскова.

Даже мелкие царапины или порезы должны сразу обрабатываться антисептиками, чтобы не допустить инфицирования раны. Часто трофические язвы образуются на фоне нарушения обмена веществ, поэтому их появление - серьезная причина для обследования всего организма. Елена Аверьянова, доцент ПсковГУ

Трофические язвы являются осложнением варикозной болезни сосудов, когда из-за тромбообразования, застоя крови внутри вен нарушается питание тканей. Такие язвы приобретают хроническое течение, поэтому требуется длительное лечение препаратами, улучшающими микроциркуляцию крови, антиагрегантами, противовоспалительными лекарственными средствами. При тяжелом течении заболевания и неэффективности консервативной терапии применяются хирургические методы лечения. Большое значение в лечении и профилактике имеет гигиена кожных покровов. Даже мелкие царапины или порезы должны сразу обрабатываться антисептиками, чтобы не допустить инфицирования раны. Часто трофические язвы образуются на фоне нарушения обмена веществ, поэтому их появление - серьезная причина для обследования всего организма.

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