Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

Коронавирус снова мутировал и теперь распространение получает новый штамм, получивший названия «омикрон». Что уже известно о нем, какие у омикрона есть возможные плюсы, а также о том, прошла ли Псковская область пик очередной волны коронавируса, главный санитарный врач региона Александр Нестерук рассказал в интервью Надежде Назаренко.

Есть надежда

- Александр Васильевич, появился новый штамм коронавируса омикрон, чего нам стоит от него ждать, чего опасаться? - В вирусе произошли значительные генетические изменения. Пока ещё рано говорить о тех эпидемических и клинических особенностях, которые будут, если этот штамм получит широкое распространение. По Южной Африке есть данные, что он вытесняет дельта-штамм, который пока там преобладает. Сейчас уже, к сожалению, есть его завозы и в Великобританию. Там очень тесный контакт с Южной Африкой. Где-то в середине ноября новый штамм появился и за это время полторы сотни только рейсовых самолётов приняли Лондон и другие города Великобритании, поэтому там уже сейчас достаточно напряжённая обстановка. Есть информация, что в Нидерланды 15 случаев завезены. Первые данные об омикрон-штамме сейчас появляются в СМИ, а каких-то серьёзных научных публикаций на эту тему пока нет. Он действительно сильно отличается, он более контагиозен. Но отрадно то, что пока специалисты из Южной Африки отмечают, что заболевание протекают там, как правило, не в тяжёлой форме, что больше лёгких случаев. Это даёт нам определённую надежду, что он всё же он легче протекает, чем штамм дельта. - Псковская область недавно находилась на пике очередной волны коронавируса, можно ли говорить о том, что он пройден? - Ситуация у нас в регионе начала улучшаться. С первых чисел ноября мы вышли на плато - стали отмечать, что недельный прирост заболеваемости небольшой. А рост был на протяжении 10 недель. Сейчас мы видим снижение. И если на позапрошлой неделе оно было небольшое, - 4%, то на прошлой неделе уже 16% или на 316 случаев меньше. Всего за неделю зарегистрировали 1637 случаев заболевания. Это примерно уровень середины октября. Если мы продолжим снижаться такими же или близкими темпами, то ситуация должна в ближайшие недели относительно стабилизироваться. Пока же мы ещё находимся достаточно высоко, но уже выпали из первой десятки по России, где находились неизменно несколько месяцев. Сейчас у нас 12-е место по стране, по Северо-Западу мы шестые из 11 регионов. Вот такие обнадёживающие у нас новости. - В каких возрастных группах у нас сейчас наиболее сложная ситуация? - По сути у нас идёт снижение по всем возрастным группам. Особенно отрадно, что среди людей 65 лет и старше у нас значительно понизилась заболеваемость. Сейчас на эту возрастную группу приходится 18,5%. Единственный прирост, притом значительный — порядка 30%, отмечен в группе от 18 до 29 лет. Это молодые активные люди. - На последнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 26 ноября шла речь о том, что не во всех районах Псковской области ситуация с заболеваемостью одинаковая. С чем это связано? - У нас Пушкиногорский и Пустошкинский районы выделились в худшую сторону. На конец прошлой недели там за неполный месяц переболели около 2% населения. Это очень много. За весь период регистрации коронавирусной инфекции у нас в области переболело чуть более 10% населения, а, например, в Дновском районе — даже не 5%, а около 5%. Так что 2% - это очень много. Мы общались с руководством районов, наши специалисты туда выезжали. Всё сводится к тому, что те ограничительные мероприятия, которые были введены в начале ноября, сыграли с этими муниципалитетами злую шутку. Пушкиногорский район — это то направление, куда поехали наши соседи — жители Санкт-Петербурга и даже Москвы, когда у них неожиданно выпали выходные. Глава района докладывал на оперштабе, что за неделю там побывали 10 тысяч человек. Кроме того, в Пустошкинском и Пушкиногорском районах значительная часть домов в сельской местности скуплена теми же петербуржцами, а если говорить про Пустошку, то и москвичами. Это интересный край, где десятки озёр, эти места пользуются популярностью. В период нерабочих дней численность населения резко выросла. В самих райцентрах, куда стекались гости, было столпотворение и в магазинах, и в кафе, и в других учреждениях. Но даже в деревнях мы фиксировали рост заболеваемости. В каждом из районов в примерно в двадцати пяти населённых пунктах выявлены случаи коронавируса. Это говорит о том, что местные жители общаются со своими соседями-дачниками, приезжие что-то покупают, - яйца, молоко, - заходят в гости. Это особенность нашей области, которая очень привлекательна, как рекреационный регион. Мы опасаемся, что те рождественские каникулы, которые нас ожидают, могут привести ещё раз к такому же эффекту. Поэтому максимально нужно продумать меры.

Социальная солидарность

- Как проходит вакцинация от коронавируса? Когда мы сформируем тот самый коллективный иммунитет? - В последнее время вакцинация стала более интенсивной и тут играют роль и те меры, которые мы принимаем, и объявленные федеральные меры о том, что будут вводится QR-коды вплоть до общественного транспорта. Конечно, население понимает, что тот, кто не привит или не переболел в последнее время, будет существенно ограничен в возможностях передвижения, посещения тех или иных объектов. К сожалению, охват вакцинацией у нас ещё недостаточен. По прививкам мы чуть-чуть перевалили за 50% по взрослому населению. Дети, если помните, не прививаются. Это достаточно немного. Из опыта по другим инфекциям мы знаем, что, чтобы вирус или бактерия, любой инфекционный возбудитель, перестал циркулировать в сообществе, необходимо, чтобы уровень иммунитета в лучшем случае был за 90% или хотя бы 85%. Только в таком случае будет эффект, а при других цифрах коллективного иммунитета не достичь. - Были сообщения о том, что беременные женщины тяжело переносят коронавирус и им разрешили вакцинацию. Сколько беременных псковичек уже привились? - Да, беременные женщины очень тяжело переносят заболевание. Поскольку иммунный статус в связи с этой огромной нагрузкой на организм нарушен, они как никто другой нуждаются в защите. Вакцина от коронавируса проверенная, на 100% безопасна и рекомендована после 22 недели беременности. Это надо обязательно надо делать. Пока у нас вакцинированы всего несколько десятков беременных женщин. На прошлой неделе я участвовал в совещании губернатора с медиками и там прозвучало, что привиты только 55 женщин, а это всего 3%. В том, что беременные не вакцинируются, есть целый ряд причин. Видимо, медицинские работники, которые заняты в этой теме, недостаточно объясняют пациенткам, всё-таки надо больше работать с женщинами. Я хотел бы ещё обратить внимание на окружение беременных женщин, на их семью. Пройти вакцинацию — их святая обязанность. Если вы ждёте ребёнка в своей семье, нужно поберечь маму и будущего ребёнка и обязательно привиться, чтобы в семью инфекция не была занесена. Мы видим, что более 50% инфицирования происходит именно в семье. Мы должны проявить социальную солидарность и вакцинироваться. Если у вас есть в семье беременные, тяжело больные, пожилые — прививайтесь. У нас абсолютно нормальные вакцины, никаких серьёзных осложнений мы не наблюдаем, всё тоже самое, что и при других прививках: у некоторых бывает какая-то температура, кто-то вообще безболезненно переносит. Молодые люди тоже должны проявить социальную солидарность. Мы знаем, что у молодых людей протекает заболевание, как правило, легко, но из этих правил тоже бывают исключения. Мы уже теряли молодых людей, в том числе студентов. Нужно понимать, что каждый всё-такие подвержен риску. Я не так давно встречался с ректорами вузов и максимальное количество привитых у нас по высшим учебным заведениям составляло 30%, а кое-где и 25%, или даже этого не было. Нам приходится применять не самые популярные меры: я вынес постановление об обязательной вакцинации студентов. - Студенты как раз спрашивают, что значит «обязательная вакцинация»? От неё можно отказаться? - Вакцинация от коронавирусной инфекции уже включена в перечень обязательных прививок, которые должны проводиться всем гражданам нашей страны. Однако, любой человек имеет право отказаться от этой вакцинации. Вот, смотрите, например прививка от кори - тоже очень важная прививка, она обязательная. Кори у нас нет, она не регистрируется уже на протяжении 4-5 лет. Сейчас все дети, и привитые и непривитые, спокойно посещают дошкольные учреждения, школы, но если поднимется заболеваемость корью, то мы имеем право и даже обязаны всех непривитых отстранить от занятий. Сейчас по коронавирусу точно такая же ситуация: и пандемия, и вакцинация обязательна. Поэтому я, как главный государственный санитарный врач, имею право отстранить, установить какие-то запреты для той или иной категории, которая не привита. Те студенты, которые не захотят прививаться, просто уйдут на дистант. Это будет касаться и заочников - их просто не пригласят на сессию, а будут с ними как-то иначе работать. Напомню, первую прививку студенты должны сделать до 10 декабря, вторую - до 10 января 2022 года. - У многих жителей Псковской области начинает подходить срок ревакцинации. Какой препарат предпочтительнее? - Нужно советоваться со своим лечащим врачом. Кто-то может и «Спутник V» повторить, кому-то достаточно «Спутника — Лайт», кому-то предложат ревакцинироваться «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной». У нас все четыре вакцины есть в наличии, но если «Спутником» можно привиться в торговых центрах, то чтобы получить другие вакцины, всё же нужно обратиться в поликлинику. Все вакцины подходят для ревакцинации, но всё зависит от уровня антител, от сроков. - Как вы считаете, можно ли переубедить антиваксеров? - Наверное, переубедить отъявленных антипрививочников невозможно. Если они верят в какой-то бред, что там чуть ли не с самолётов какие-то химикаты разбрасывают и от этого страдают люди, а не от вирусного заболевания, что людей чипируют… Я имею большой опыт работы в санэпидслужбе в советские годы. И знаете, тогда, если человек какие-то более чем странные вещи говорил, мы направляли его к коллегам. Конечно, советское государство ругали за карательную психиатрию, сейчас мы либерализировали это направление, но иногда хочется, чтобы некоторых людей посмотрели специалисты и сделали вывод... Многие из тех, кто сейчас выступает простив прививок, те же представители шоу-бизнеса, делают это ради хайпа, чтобы просто поддержать свой рейтинг. Понятно, что даже если тебя ругают в социальных сетях, это значит, что тебя не забыли, что твоё имя хотя бы мелькает. Но это всё это очень-очень неправильно и некрасиво, потому что за этим стоят жизни людей. Люди, которые вовремя не привились, могут потерять очень многое, вплоть до жизни, могут остаться серьёзные последствия после перенесённого заболевания. Считаю, что антиваксеров как можно меньше надо упоминать, нечего с ними какие-то диспуты устраивать, нужно, чтобы в СМИ были специалисты. А переубедить их, на мой взгляд, очень и очень сложно, если возможно вообще.

До локдауна далеко