«Ни одного смеющегося человека там не видел»

Настоятель псковского храма Василия на Горке отец Андрей — свой человек в «красной» зоне областной инфекционной больницы. Назвать его здесь гостем или посетителем язык не поворачивается: как и врачи, он здесь на службе. Своими глазами священник видит то, о чем другие знают только по слухам и рассказам.

В интервью «Псковской правде» отец Андрей рассказал, как встречают его в «красной» зоне и за что священники просят у медиков прощения.

- Отец Андрей, как вам далось решение пойти в «красную» зону Псковской инфекционки?

- Какая разница: «красная» зона или «зеленая». Я считаю, как у врачей свой долг, так и у нас. Если человек просит его причастить, то священник должен придти куда угодно.

В больнице есть психолог, она когда больных обходит, они у нее о возможности пригласить священника спрашивают. Бывает, что и родственники пациента звонят и просят к нему прийти. В больнице же и наши священники лежат, мы к ним ходим, поэтому люди знают, что такое есть.

- Как пациенты в больнице на ваше появление реагируют?

- Все по-разному. Сначала могут от причастия и отказаться, а потом начинаю молиться, смотрю, они крестятся, я им опять предлагают причаститься - и соглашаются. Бывает, что причащаться не хотят, но помолиться вместе не отказываются. Но негативной реакции ни разу не было. Помолишься, здоровья всем пожелаешь и пойдешь.

- Вы бываете в больнице, вас в реанимацию пускают, видите все изнутри. Отец Андрей, что там сейчас происходит?

- Я вижу, что врачи стараются изо всех сил. Заботятся в силу возможностей о каждом пациенте. В палатах всегда чисто, все необходимое есть. Реанимационные палаты оборудованы современной аппаратурой. Считаю, что это одна их лучших больниц.

- Однако люди жалуются, что к их родным персонал редко подходит или кислород больным не дают.

-Да, слухов сейчас очень много. К сожалению, их продуцируют даже родные наших священнослужителей, которые в больнице лежали. В один из своих приходов я встретился с Анастасией Викторовной Повторейко (главврач Псковской областной инфекционной больницы — Ред.). Она была очень расстроена, и я поинтересовался причиной. Она рассказала о нашем священнике, которого в инфекционной больнице лечили, а потом на долечивание и последующее восстановление перевели в другую больницу, а он там умер. Но врачи и одной, и второй больницы сделали, что смогли.

Дочь батюшки, видимо, человек невоцерковленный, а батюшка был замечательным человеком, начала писать сообщения с проклятьями и угрозами в адрес врачей.

И такие случаи, к сожалению, не единичны.

Я, когда все это услышал от Анастасии Викторовны, расстроился. Мне было стыдно за некоторых верующих, к счастью, их единицы, которые ведут себя подобным образом. Я рассказал все Владыке Тихону, и он сам принес извинения за такое поведение врачам.

Когда священник ходит к больному, а это может быть и раковый больной, то к нему привязывается, проникается, причащает и желает здоровья, а он потом раз - и умирает. И это глубокая травма и потрясение.

Люди никак не хотят понять, что коронавирус — это серьезное заболевание, не для всех, но для немалого числа - смертельное. Мало того, что доктор испытывает стресс от того, что не смог спасти человека, так его еще и угрозами и неприятными комментариями закидывают.

- А среди священнослужителей есть такие, которые несерьезно к этой болезни относятся?

- Конечно, есть. На днях умер отец Григорий Секретарев, это брат бывшего наместника Псково-Печорского монастыря отца Тихона Секретарева. Я его когда приходил причащать, он выглядел здоровым человеком, только немного задыхался, но при этом обходился без маски. Никто не ожидал, что он умрет. Он тоже в свое время не хотел признавать, что ковид — это серьезная болезнь. К сожалению, не только он. Отец Георгий Ушаков, наш старейший и уважаемый батюшка, тоже умер и тоже не серьезно и даже насмешливо к этой эпидемии относился. Я ходил его причащать. Это печальное зрелище: маленький, худенький, задыхается, маска на лице. Мне пришлось ему несколько раз повторять, кто я. Он через большие муки причастился и через какое-то время скончался. А его некоторые духовные неразумные чада начали говорит, что умер он вообще не от коронавируса, что в больницу его чуть ли не насильно увезли, а он себя хорошо чувствовал. Начали сочинять небылицы. А когда отца Георгия отпевали, так некоторые даже маски не одели. Присутствующему на отпевании Владыке Тихону пришлось им замечания делать.

Что митрополит, что я, что другие священнослужители, мы все понимаем, что жизнь в руках Божьих. Не бывает смерти просто так. Но в тоже время, если человек начинает превозноситься, гордиться, изображать из себя героя там, где никакого геройства нет, а только самоуверенность и суеверия , благодать Божия его может оставить и он сам заболеет.

- Вы со своими прихожанами об этом говорите? Рассказываете, что в больнице видите?

- Я своим прихожанам не раз говорил, что ни одного смеющегося человека там не видел. У нас в храме, на самом деле, 99,9% людей стоят в масках на службе и правила стараются соблюдать, но есть и такие, кто считает это излишним. Приходится делать замечания, чтобы маску надели. А они в ответ спрашивают: «Зачем?» Слишком много противоречивой информации сейчас, все же стали учеными. Да, маска, как и вакцина не панацея, но кому-то сможет помочь. В людях говорит гордыня. Врачи же отмечают, что именно те, кто больше всех хорохорился, отрицал самою болезнь, распространял всякие безумные небылицы из интернета, в больнице себя ведут как самые малодушные: капризничают, плачут, постоянно что-то требуют, грозятся засыпать жалобами.

Дорогие врачи, от лица митрополита, от себя лично и наших священнослужителей просим у вас прощения за недостойное поведение некоторых наших неразумных верующих. Дай Бог вам здоровья и всем людям на земле.