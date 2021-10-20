Осеннее обострение

Для осени актуальна тема депрессий и сезонной хандры. Как же отличить осеннюю хандру от более серьезного заболевания и как помочь справиться с такими состояниями рассказала «Псковской правде» заведующая отделением Псковской психиатрической больницы №1, врач-психиатр Мария Трофимова. - Случаи депрессии осенью учащаются. В этот период снижается количество солнечных лучей, уменьшается выработка гормонов, витамина D, серотонина, поэтому нарастает грусть. И если у человека есть наследственная предрасположенность к депрессивным проявлениям, то может быть обострение, - отметила Мария Трофимова. После инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний депрессия находится на третьем месте по потере трудоспособности. Такое состояние требует лечения.

Каждый человек сталкивался с грустью, хандрой, которые связаны с усталостью, негативными событиями. Но такое состояние не длится больше двух недель, человек может чем-то поднять себе настроение: сходить в кафе, в тренажерный зал. Если человек не разучился радоваться, получать удовольствие от мелочей, и это никак не влияет на жизненное функционирование человека, на самооценку, это не депрессия. Мария Трофимова, врач-психиатр



По ее словам, при состоянии депрессии человеку приходится силой заставлять себя что-то делать, наблюдается утомляемость и снижение работоспособности. При депрессии может быть сонливость днем и отсутствие сна ночью. И если такое состояние длится большую часть дня и больше двух недель — нужно обращаться к врачу. У женщин депрессия наблюдается чаще, чем у мужчин. Причинами депрессии могут стать жизненные неудачи. - Но имеет значение наследственный фактор — кто-то потерял всю семью, но берет себя в руки и восстанавливается и идет дальше, а кто-то расстался с молодым человеком — и все, - отмечает врач. В совсем запущенных формах депрессии человек перестает следить за собой: «А зачем делать что-то? Мыться? Есть? Смысла нет». И самым трагическим итогом такого состояния может стать попытка уйти из жизни. По словам врача, в Псковской области по сравнению с прошлыми годами идет снижение количества таких случаев.

СПРАВКА В прошлом году в Псковской области на 100 тыс. населения приходилось 16,6 случаев суицида (104 случая).

- Возрастная категория людей, которые идут на суицид, разная. Это и люди среднего возраста, и пожилые люди, и подростки. В то же время, бывает, что суициды носят шантажный характер, - сказала врач. В то же время она отметила, что «человек, который реально задумал уйти из жизни, скорее всего, говорить об этом не будет, он скроет это, чтобы его не остановили».

Одним из факторов , провоцирующих депрессию в современном мире является ковид. - Коронавирус- это инфекция полиорганная, поражающая все органы и системы. В организме происходят воспаления, в том числе, сосудов головного мозга. Поэтому болезнь провоцирует психозы, спутанность сознания и т. д. Работники ковид-больниц отмечают такие последствия у своих пациентов: проблемы с реакцией, памятью, вниманием. Врач отмечает, что если у человека депрессия, не нужно бояться идти к психиатру. - Работа с депрессивным человеком — комплексная, там и психиатр будет работать, и психолог. Не нужно бояться идти в наш диспансер. Люди с невротическим депрессиями не ставятся на учет. Но им может быть оказана квалифицированная помощь, - говорит Мария Трофимова. По ее словам, лекарства необходимы, чтобы тоска, тревога ушли и у человека появились силы бороться с депрессией.