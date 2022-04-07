Дети — в лагерь

Лето не за горами, а, значит, самое время родителям задуматься о том, где проведут их дети. Особым спросом у школьников пользуются лагеря. О том, сколько туда стоит путевка в этом году, кому и какие льготу положены и как готовя лагеря к новым сменам, рассказала директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова.

С оздоровительным эффектом

С первого марта в Псковской области начался прием заявок на получение путевок в детские лагеря. К сегодняшнему дню их подано уже более 15 000, из которых 7 200 — в загородные оздоровительные лагеря. «Вместимость загородных лагерей составляет 7 500 человек, - рассказывает Татьяна Богданова. - Так что небольшой резерв еще есть. Однако если желающих отдохнуть будет больше имеющихся мест, то мы попросту увеличим число смен и там, где планировали провести две смены проведем три». Как и в прошлом году, на территории области будут работать 12 оздоровительных лагерей и один санаторно-оздоровительный - на Гороховом озере в Островском районе. Смены, как и до пандемии, будут длиться 21 день, профильные - 18 дней.

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Последних, к слову сказать, за лето пройдет от 23 до 25: спортивные, научно-исследовательские, экологические, туристические, фестивальные, патриотические. А на базе лагеря «Стремительный» этим летом совместно с Псковской епархией будет организована духовно-нравственная смена, сейчас идет разработка ее наполнения. Но «какой бы смена ни была, главная задача — большую часть мероприятий провести на открытом воздухе, важен оздоровительный эффект, оздоровительная составляющая пребывания школьников в лагерях», - говорит Татьяна Богданова.

В лагерь по льготе

Стоимость путевки несколько отличается от прошлогодней (21 400 рублей). В 2022 году средняя цена составляет 25 410 рублей. «Многие родители говорят, что путевки выросли в цене. Но, видимо, все забыли, что в прошлом году стоимость путевки рассчитывалась на 14 дней, в этом - на 21, - отмечает директор Центра детского отдыха. - Зависит сумма и от условий проживания и расположения объекта. Максимальная стоимость доходит и до 30 тысяч рублей». Как и прежде, действуют льготы. Нормативы по оплате путевок сохранены на уровне допандемийнго года, размер оплаты путевки за счет средств областного бюджета не уменьшился. 100% – для детей-инвалидов и детей-сирот, 95% – для детей из малоимущих семей, детей, находящихся на опеке и в приемных семьях. Сохранена доплата за путевку для детей работающих родителей — 60%. Льготы имеют дети, чьи родители работают в лагерях, школах, дошкольных и медицинских учреждениях области, а также школьники, планирующие попасть в профильное смены от 75% до 90%. Тот, кто не под какие льготы не попадает, может воспользоваться программой кешбэка. Оплатив отдых банковской картой «Мир» можно вернуть 50% его стоимости, но не более 20 тысяч рублей. В прошлом году таким образов в лагеря региона было куплено около 1 000 путевок.

Срочное и текущее