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Общество / Дети

Отдых с выгодой

Псковские лагеря примут участие в программе кешбэка

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Ольга Нефёдова
23 марта 2022 года, 10:33
Фото: Андрей Степанов
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Программа кешбэка за детский отдых, впервые запущенная в России в прошлом году, будет возобновлена в этом. Псковские родители снова смогут вернуть половину стоимости путевок в детские лагеря. Программа стартует 31 марта.

Отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. Это куда удобнее, чем было в 2021 году, когда акцию запустили 25 мая: к тому времени многие родители путевки уже приобрели. В этом году программа стартует раньше, что дает семье возможность спокойно спланировать отдых свой и своих детей.

Одиннадцать лагерей Псковской области в программе тоже участвуют, все они включены в соответствующий федеральный реестр.

«В прошлом году наши лагеря тоже участвовали в программе, - говорит директор областного Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова. - Была куплена практически тысяча путевок, при этом около ста путевок - родителями из других регионов. Эти цифры могли бы быть и больше, если бы не ограничения, вызванные борьбой с распространением коронавирусной инфекции»

Коронавирус по-прежнему вносит свою лепту в привычную лагерную жизнь: хотя смены не будут укороченными (14 дней против 21), как в 2021 году, все остальные ограничения остаются. Это наполняемость отрядов в 75% от «базовой», запрет на посещение родителями, а также ограничения на проведение массовых мероприятия, термометрия, рециркуляторы и прочие меры предосторожности.

В прошлом году наши лагеря тоже участвовали в программе. Была куплена практически тысяча путевок, при этом около ста путевок - родителями из других регионов. Эти цифры могли бы быть и больше, если бы не ограничения, вызванные борьбой с распространением коронавирусной инфекции

Отдых с выгодойТатьяна Богданова, директор областного Центра детского отдыха и оздоровления 

Оплатить отдых можно только банковской картой «Мир», другие варианты не подходят. На нее же придет и возврат средств. Их размер составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Сколько будет стоить смена в псковских лагерях, станет известно в самое ближайшее время, но сумма эта не заоблачная. В прошлом году средняя стоимость путевки составляла 21400 рублей.

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Компенсации положены за путевки в стационарные лагеря круглосуточного пребывания. Они могут быть, как государственными, так и коммерческими. Кешбэк не распространяется на городские лагеря, походы с палатками, экспедиции, экскурсионные поездки с классом или с родителями.

Все предложения лагерей, туроператоров, организующих детский отдых, и тематических сайтов-агрегаторов будут собраны к 31 марта на сайте Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». 

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