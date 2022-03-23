Отдых с выгодой

Программа кешбэка за детский отдых, впервые запущенная в России в прошлом году, будет возобновлена в этом. Псковские родители снова смогут вернуть половину стоимости путевок в детские лагеря. Программа стартует 31 марта.

Отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. Это куда удобнее, чем было в 2021 году, когда акцию запустили 25 мая: к тому времени многие родители путевки уже приобрели. В этом году программа стартует раньше, что дает семье возможность спокойно спланировать отдых свой и своих детей.

Одиннадцать лагерей Псковской области в программе тоже участвуют, все они включены в соответствующий федеральный реестр.

«В прошлом году наши лагеря тоже участвовали в программе, - говорит директор областного Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова. - Была куплена практически тысяча путевок, при этом около ста путевок - родителями из других регионов. Эти цифры могли бы быть и больше, если бы не ограничения, вызванные борьбой с распространением коронавирусной инфекции»

Коронавирус по-прежнему вносит свою лепту в привычную лагерную жизнь: хотя смены не будут укороченными (14 дней против 21), как в 2021 году, все остальные ограничения остаются. Это наполняемость отрядов в 75% от «базовой», запрет на посещение родителями, а также ограничения на проведение массовых мероприятия, термометрия, рециркуляторы и прочие меры предосторожности.