Миллион перемен

Свой первый миллион можно заработать даже в школьном возрасте. Четверо школьников и пятеро студентов Псковской области своим примером показали, что это не пустые слова. Они стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» и получили деньги, которые можно потратить на образование, развитие своих бизнес-идей, приобретение жилья или гаджетов, оплату проезда к месту учебы.
Денис Жигунов — одиннадцатиклассник, президент псковского многопрофильного лицея № 8, лидер школьного самоуправления. На вопрос об увлечениях смеясь отвечает, что это точно не учеба. Говорит, что ему нравятся история, политика, обществознание, а в будущем он планирует быть президентом России.
Опыт того, как мечту сделать явью, у парня уже есть. Недавно школьник выиграл миллион рублей, тем самым став ближе к заветной цели.
- Конечно, я планирую поступить на бюджет, но даже если и не поступлю, воспользуюсь «подушкой безопасности» в виде выигранного миллиона, - говорит Денис. - ЕГЭ - это все-таки лотерея, а «Большая перемена» подарила мне возможность не волноваться на экзамене. Пойду я на него со спокойной душой и, надеюсь, что сдам на сотку, поступлю на бюджет, а миллион потрачу на образовательные курсы, потому что в первую очередь надо развивать себя.
СПРАВКА
Конкурс «Большая перемена» впервые состоялся в 2020 году. Тогда в число его победителей вошли три старшеклассницы из Псковской области: великолукчанки Анастасия Ахметова и Анастасия Болдова, а также псковичка Варвара Маслова. «Псковская правда» подробно рассказывала о девочках и их успехе.
О всероссийской конкурсе «Большая перемена» Денис узнал из рекламных роликов, которые транслировали СМИ.
- Меня это заинтересовало и я решил поучаствовать, - рассказывает он. - Сейчас даже не вспомню, сколько этапов было, но итогом стало большое количество самых разноплановых проектов.
Один из них - игру «Дом, в котором нам жить» - он презентовал в полуфинале конкурса.
- Главной целью этой игры является изменение состояния нашей планеты и окружающей среды. В начале игры дается планета с загрязненной водой, воздухом, вырубленным лесом. От выбранного игроком действия зависит, будет ли наша планета улучшаться или нет, - объяснил Денис.
В «Большой перемене» он выбрал для себя направление «Расскажи о главном!», потому что кроме политики интересуется журналистикой.
- Все этапы были разные, непохожие друг на друга. Где-то надо было с командой кейс решить, где-то одному выступить. Все кейсы прикольные, дали мне много новых знаний. Да и в принципе, когда ты работаешь с командой, погружаешься во все это и мозг как-то по-другому начинает работать.
Ученик псковского многопрофильного лицея 8 Денис Жигунов
Самой запоминающейся частью конкурса для Дениса стал финал, когда ему вручили сертификат на миллион и под музыку группы «Руки Вверх» он вместе с другими победителями танцевал на сцене.
- Спасибо организаторам, которые знали, какие эмоции в этот момент испытывают участники конкурса и сделали все, чтобы их сделать более яркими: музыка, большая арена, около 2 тысяч артековцев, фейерверк.
Ничто так не мотивирует, как поездка в «Артек»
Фото с личной страницы Вконтате Дениса Жигунова
Участвовать в «Большой перемене» Денис советует каждому школьнику, потому что этот конкурс позволяет почувствовать себя уникальным.
- Я был удивлен, насколько наша молодежь талантливая и крутая, - говорит Денис. - Я жил в комнате с мальчиком, который зарабатывает на жизнь инвестициями - вот оно, будущее нашей страны! Ну а меня «Артек» замотивировал. Я хочу сдать ЕГЭ на высшие балы, поступить в институт и сюда вернуться.
Великолучанин Арсений Иванов увлекается музыкой, пишет стихи и изучает английский. Будучи человеком творческим, в конкурсе «Большая перемена» он выбрал направление «Твори».
- Участвовать в конкурсе решил ради проверки себя и демонстрации своих навыков на большой арене, - признается он.
В этом году конкурс проходил в 5 этапов. Три этапа были заочными: регистрация, знакомство и командное состязание.
Конкурс собрал активных и творческих ребят
Фото с личной страницы Вконтате Арсения Иванова
- На этапе «Представь себя» нужно было написать эссе и снять видеовизитку про себя, а на этапе под названием «Командная гонка» - собрать команду и вместе решить один из предложенных кейсов, - рассказывает школьник.
Собрать команду у Арсения получилось довольно быстро, в нее вошли его школьные друзья.
- Нам надо было разработать свой собственный аудиологотип [музыкальный элемент, идентифицирующий бренд - «ПП»] для любого бренда, расписать смету, ресурсы, - поясняет он.
Полуфинал и финал прошли очно, в обоих случаях была командная работа. На каждом этапе школьники получали баллы за свою работу и в зависимости от их количества проходили на следующий уровень или отсеивались.
- Самым сложным лично для меня был полуфинал. Так как там ты оказывался в кругу абсолютно чужих людей и при этом должен был работать в команде с ними.
Ученик великолукского лицея 11 Арсений Иванов
Ну а самым ярким этапом Арсений назвал закрытие конкурса и мюзикл «Мечтатели», где артистами были участники «Большой перемены», а главную роль играл популярный среди молодежи исполнитель - Ваня Дмитриенко.
Из «Артека» Арсений привез бурю эмоций и впечатлений. Правда, из-за того, что он учится в девятом классе его приз за победу составил не миллион рублей, а 200 тысяч. Деньги школьник планирует пока отложить, но предполагает, что совсем скоро они ему пригодятся, ведь Арсений собирается поступать на факультет международных отношений в один из российских вузов.
Студентка Алена Фёдорова - тоже обладательница главного приза конкурса в один миллион. Девушка не отрицает, что размер выигрыша сыграл не последнюю роль в решении поучаствовать в «Большой перемене», но совсем не главную. Куда важнее казалось приобрести опыт в написании проектов.
Алена учится в Великолукском медицинском колледже на четвертом курсе отделения «Лечебное дело», поэтому для себя выбрала направление «Будь здоров».
Быстро стать единой командой - важное умение
Фото с личной страницы Вконтате Алены Фёдоровой
На втором этапе «Командная гонка» студентка выбрала кейс про эмоциональный интеллект. Ей надо было разработать программу для учащихся школ. Делать это можно было в одиночку или в команде.
- Я собрала команду из своих друзей, распределила обязанности и мы занялись разработкой проекта, - рассказывает девушка. - Изучили и проанализировали информацию, описали форму проведения и виды мероприятий по повышению эмоционального интеллекта школьников, расписали шаги реализации нашей идеи от разработки до воплощения.
Также было необходимо расписать ресурсы, затраченные для проекта: аренда помещения, оплата труда специалистов, закупка мебели, техники, необходимых расходных материалов. В конце была презентация с описанием целей, задач, шагов реализации и результатов нашего проекта. Все это заполнялось на сайте «Большой перемены» в личном кабинете и отправлялось экспертам на проверку.
Победа в конкурсе - это не выигрыш в лотерею, победители проделали большую работу, затратили много сил и времени, чтобы добиться результата.
Студентка Великолукского медицинского колледжа Алена Фёдорова
Полуфинал проходил в Ярославской области. Алена в составе команды работала над проектом по решению такой экологической проблемы, как обезлесение. Необходимо было придумать бизнес-идею и игру на эту тему, чтобы привлечь внимание общества к этому вопросу.
- Больше всего мне запомнился именно полуфинал, потому что я впервые оказалась на подобном мероприятии, получила большое количество положительных эмоций, познакомилась с ребятами из разных областей страны, с которыми мы продолжаем поддерживать связь, - говорит Алена.
Выигрыш студентка хочет потратить на образование, хотя его можно использовать и для открытия собственного дела, на ипотеку или покупку различной техники.
В финал вышли 11 студентов из Псковской области, 5 из которых стали победителями
Фото из группы конкурса в Вконтакте
- Я считаю, что в первую очередь нужно вкладываться в себя и свое образование, чтобы в будущем достичь большего успеха, поэтому планирую брать различные курсы по медицине, а после выпуска поступать в медицинский вуз.
Победить в конкурсе, может каждый, уверена девушка. Стоит лишь приложить усилия, верить в успех и идти к своей цели.
- Победа в конкурсе - это не выигрыш в лотерею, победители проделали большую работу, затратили много сил и времени, чтобы добиться результата, - говорит Алена.