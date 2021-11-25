Миллион перемен

Свой первый миллион можно заработать даже в школьном возрасте. Четверо школьников и пятеро студентов Псковской области своим примером показали, что это не пустые слова. Они стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена» и получили деньги, которые можно потратить на образование, развитие своих бизнес-идей, приобретение жилья или гаджетов, оплату проезда к месту учебы.

Вперед с мечтой

Денис Жигунов — одиннадцатиклассник, президент псковского многопрофильного лицея № 8, лидер школьного самоуправления. На вопрос об увлечениях смеясь отвечает, что это точно не учеба. Говорит, что ему нравятся история, политика, обществознание, а в будущем он планирует быть президентом России. Опыт того, как мечту сделать явью, у парня уже есть. Недавно школьник выиграл миллион рублей, тем самым став ближе к заветной цели. - Конечно, я планирую поступить на бюджет, но даже если и не поступлю, воспользуюсь «подушкой безопасности» в виде выигранного миллиона, - говорит Денис. - ЕГЭ - это все-таки лотерея, а «Большая перемена» подарила мне возможность не волноваться на экзамене. Пойду я на него со спокойной душой и, надеюсь, что сдам на сотку, поступлю на бюджет, а миллион потрачу на образовательные курсы, потому что в первую очередь надо развивать себя.

СПРАВКА Конкурс «Большая перемена» впервые состоялся в 2020 году. Тогда в число его победителей вошли три старшеклассницы из Псковской области: великолукчанки Анастасия Ахметова и Анастасия Болдова, а также псковичка Варвара Маслова. «Псковская правда» подробно рассказывала о девочках и их успехе.

О всероссийской конкурсе «Большая перемена» Денис узнал из рекламных роликов, которые транслировали СМИ. - Меня это заинтересовало и я решил поучаствовать, - рассказывает он. - Сейчас даже не вспомню, сколько этапов было, но итогом стало большое количество самых разноплановых проектов. Один из них - игру «Дом, в котором нам жить» - он презентовал в полуфинале конкурса. - Главной целью этой игры является изменение состояния нашей планеты и окружающей среды. В начале игры дается планета с загрязненной водой, воздухом, вырубленным лесом. От выбранного игроком действия зависит, будет ли наша планета улучшаться или нет, - объяснил Денис. В «Большой перемене» он выбрал для себя направление «Расскажи о главном!», потому что кроме политики интересуется журналистикой.

- Все этапы были разные, непохожие друг на друга. Где-то надо было с командой кейс решить, где-то одному выступить. Все кейсы прикольные, дали мне много новых знаний. Да и в принципе, когда ты работаешь с командой, погружаешься во все это и мозг как-то по-другому начинает работать. Ученик псковского многопрофильного лицея 8 Денис Жигунов

Самой запоминающейся частью конкурса для Дениса стал финал, когда ему вручили сертификат на миллион и под музыку группы «Руки Вверх» он вместе с другими победителями танцевал на сцене. - Спасибо организаторам, которые знали, какие эмоции в этот момент испытывают участники конкурса и сделали все, чтобы их сделать более яркими: музыка, большая арена, около 2 тысяч артековцев, фейерверк.

Участвовать в «Большой перемене» Денис советует каждому школьнику, потому что этот конкурс позволяет почувствовать себя уникальным. - Я был удивлен, насколько наша молодежь талантливая и крутая, - говорит Денис. - Я жил в комнате с мальчиком, который зарабатывает на жизнь инвестициями - вот оно, будущее нашей страны! Ну а меня «Артек» замотивировал. Я хочу сдать ЕГЭ на высшие балы, поступить в институт и сюда вернуться.

Друзья в помощь

Великолучанин Арсений Иванов увлекается музыкой, пишет стихи и изучает английский. Будучи человеком творческим, в конкурсе «Большая перемена» он выбрал направление «Твори». - Участвовать в конкурсе решил ради проверки себя и демонстрации своих навыков на большой арене, - признается он. В этом году конкурс проходил в 5 этапов. Три этапа были заочными: регистрация, знакомство и командное состязание.

- На этапе «Представь себя» нужно было написать эссе и снять видеовизитку про себя, а на этапе под названием «Командная гонка» - собрать команду и вместе решить один из предложенных кейсов, - рассказывает школьник. Собрать команду у Арсения получилось довольно быстро, в нее вошли его школьные друзья. - Нам надо было разработать свой собственный аудиологотип [музыкальный элемент, идентифицирующий бренд - «ПП»] для любого бренда, расписать смету, ресурсы, - поясняет он. Полуфинал и финал прошли очно, в обоих случаях была командная работа. На каждом этапе школьники получали баллы за свою работу и в зависимости от их количества проходили на следующий уровень или отсеивались.

- Самым сложным лично для меня был полуфинал. Так как там ты оказывался в кругу абсолютно чужих людей и при этом должен был работать в команде с ними. Ученик великолукского лицея 11 Арсений Иванов

Ну а самым ярким этапом Арсений назвал закрытие конкурса и мюзикл «Мечтатели», где артистами были участники «Большой перемены», а главную роль играл популярный среди молодежи исполнитель - Ваня Дмитриенко. Из «Артека» Арсений привез бурю эмоций и впечатлений. Правда, из-за того, что он учится в девятом классе его приз за победу составил не миллион рублей, а 200 тысяч. Деньги школьник планирует пока отложить, но предполагает, что совсем скоро они ему пригодятся, ведь Арсений собирается поступать на факультет международных отношений в один из российских вузов.

Долгий путь к победе

Студентка Алена Фёдорова - тоже обладательница главного приза конкурса в один миллион. Девушка не отрицает, что размер выигрыша сыграл не последнюю роль в решении поучаствовать в «Большой перемене», но совсем не главную. Куда важнее казалось приобрести опыт в написании проектов. Алена учится в Великолукском медицинском колледже на четвертом курсе отделения «Лечебное дело», поэтому для себя выбрала направление «Будь здоров».

На втором этапе «Командная гонка» студентка выбрала кейс про эмоциональный интеллект. Ей надо было разработать программу для учащихся школ. Делать это можно было в одиночку или в команде. - Я собрала команду из своих друзей, распределила обязанности и мы занялись разработкой проекта, - рассказывает девушка. - Изучили и проанализировали информацию, описали форму проведения и виды мероприятий по повышению эмоционального интеллекта школьников, расписали шаги реализации нашей идеи от разработки до воплощения. Также было необходимо расписать ресурсы, затраченные для проекта: аренда помещения, оплата труда специалистов, закупка мебели, техники, необходимых расходных материалов. В конце была презентация с описанием целей, задач, шагов реализации и результатов нашего проекта. Все это заполнялось на сайте «Большой перемены» в личном кабинете и отправлялось экспертам на проверку.

Победа в конкурсе - это не выигрыш в лотерею, победители проделали большую работу, затратили много сил и времени, чтобы добиться результата. Студентка Великолукского медицинского колледжа Алена Фёдорова

Полуфинал проходил в Ярославской области. Алена в составе команды работала над проектом по решению такой экологической проблемы, как обезлесение. Необходимо было придумать бизнес-идею и игру на эту тему, чтобы привлечь внимание общества к этому вопросу. - Больше всего мне запомнился именно полуфинал, потому что я впервые оказалась на подобном мероприятии, получила большое количество положительных эмоций, познакомилась с ребятами из разных областей страны, с которыми мы продолжаем поддерживать связь, - говорит Алена. Выигрыш студентка хочет потратить на образование, хотя его можно использовать и для открытия собственного дела, на ипотеку или покупку различной техники.