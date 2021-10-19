В гармонии с природой

Идеальная чистота и упорядоченность, мерное тикание таймера, сверкающие ряды колбочек, баночек и пипеток. «Как в аптеке», – скажут одни. «Как в больнице», – ответят другие. И оба утверждения окажутся отчасти верными. Аптечную точность и неоспоримую компетентность сочетает в себе экологическая лаборатория Псковской ГРЭС, основная задача которой – контроль за состоянием сточных вод и промышленных выбросов.

Три точки водосброса, восемь дымососов и непрерывная цепочка: забор материала, проведение анализов, подготовка итогового протокола – ежедневный рабочий процесс лаборантов. Сточные воды проходят проверку на содержание нефтепродуктов, железа, алюминия, фосфатов, ионов аммония и биологическое потребление кислорода. Эталонным результатом служат анализы природной воды из заборного источника. Уходящие дымовые газы проверяются с помощью газоанализатора на допустимое значение окислов азота, оксида углерода и диоксида серы. «Наша лаборатория – око контроля за экологической обстановкой на прилегающей к станции территории», – рассказывает ведущий инженер Наталья Иванова. – «Работа затягивает, это отличный вариант для тех, кто любит химию». «А также дисциплину и организованность», – добавляет лаборант Наталья Городилина. Действительно, рабочий процесс девушек расписан поминутно и нарушать его категорически нельзя. Определен период забора материала и время взаимодействия химических реактивов – вот для чего в лаборатории находятся аж 3 таймера, для каждого вида анализа регламентирован свой набор посуды.

«С марта 2020 года мы вошли в состав санитарно - промышленной лаборатории», – рассказывает Наталья Иванова, – «А в июле текущего года подтвердили свой аттестат Национальной системы аккредитации. Это означает, что результаты наших испытаний являются точными и надежными». В этом году исполняется 20 лет как Наталья Иванова работает на Псковской ГРЭС. Начинала в химическом цехе с должности лаборанта, спустя 4 года продолжила путь в экологической лаборатории. «Моя мама работала аппаратчиком химического цеха на Псковской ГРЭС», – рассказывает Наталья, – «поэтому любовь к химии у меня на подсознательном уровне с детства. Я пыталась выучиться экономике, но душа рвалась химичить. Поначалу, на таком огромном предприятии было страшно, но опытный коллектив и мудрые наставники научили меня самому главному – любить то, что ты делаешь и делать это особенно хорошо. Моим первым учителем была Елена Серафимовна Князева, все, что я умею, большей частью ее заслуга. Она научила меня двигаться вперед, развиваться, искать и получать новые знания».